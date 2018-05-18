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Московский листок

Скандально известный Турчак займётся моральным обликом "ЕдРа"

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 1

едро классоваяненависть
Скандально известный Турчак займётся моральным обликом "ЕдРа"

В "Единой России" задумались над введением системы оценки для депутатов от партии, чтобы учитывать их адекватность в общении с избирателями и моральный облик. Вопрос о механизмах такой оценки будет обсуждаться на конференции ЕР 21 мая и затронет деятельность депутатов всех уровней, включая членов нижней палаты парламента.

О рассмотрении упомянутой идеи на конференции сообщает "Дождь" со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака. По его словам, в качестве критериев оценки деятельности депутатов рассмотрят их работу с запросами граждан, реализацию программы, а также адекватность в общении с людьми и моральный облик.

Как именно оценивать деятельность депутатов, и обсудят на конференции. Возможно, для этого придется создать специальные комиссии на разных уровнях. Турчак предполагает, что за нарушения будут давать баллы, и чем больше их, тем хуже для депутата. Источник телеканала в ЕР пояснил, что есть вероятность, что эти баллы станут учитывать при принятии решения о выдвижении в парламент. Сейчас решение о выдвижении в партии принимают пока только на основании праймериз.

Помимо контроля, в партии планируют четко прописать для депутатов порядок приема граждан. Как пояснил Турчак, следует исключить ситуации, когда граждан принимают помощники парламентариев, а не они сами: у депутатов должна быть прямая связь с гражданами. При этом депутатам позволят проводить прием по видеосвязи, так как все необходимое оборудование для этого в приемных есть.

На мысль об оценке морального облика партийцев натолкнули скандалы, в центре которых не раз оказывались единороссы и тем самым дискредитировали имидж партии. Так, в 2013 году широкую огласку получил случай, произошедший с Андреем Исаевым, устроившим дебош в самолете, требуя пересадить в бизнес-класс своего нетрезвого помощника. После этого Исаева на некоторое время лишили партийного поста, но позже восстановили.

В мае 2014 года скандал произошел с участием единоросса Александра Хинштейна - также на борту самолета. Сообщалось, что депутат ссорился с бортпроводниками лайнера, однако тот все отрицал и даже попросил прокуратуру провести проверку этого случая. Однако в партии, по словам источника РБК, вину Хинштейна считали очевидной.

Отметим, после того как в октябре 2017 года новым секретарем генсовета единороссов стал бывший губернатор Псковской области, а ныне вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководство партии объявило о скором ребрендинге ЕР.

При этом сам Турчак, поднявший тему морального облика депутатов, по некоторым данным, имеет отношение к жестокому нападению в 2010 году на журналиста Олега Кашина, после которого он долгое время лечился. Предполагаемые исполнители, которых задержали, оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего Анатолию Турчаку, отцу экс-губернатора Псковской области.

Сам Андрей Турчак все обвинения называл провокацией, однако предполагаемый исполнитель преступления Данила Веселов рассказал на допросе, что заказчиком нападения на журналиста был именно Андрей Турчак, которого обидели высказывания Олега Кашина в интернете. Сам Кашин тоже придерживается этой версии. Согласно показаниям Веселова, на тот момент псковский губернатор во время подготовки нападения на журналиста лично дал инструкции исполнителям.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Какой может быть моральный облик у партии долларовых миллиардеров, которая несёт всю ответственность за обнищание, ограбление населения РФ и пролетаризацию, гастарбайтеризацию населения соседних, брошенных РСФСР в 1991-м году республик? Рыло буржуйское, часто не влезающее в телеэкран, с самомнением царским, психически неуравновешенное - склонное порой к самоубийству (как недавно в Брюсовом переулке на съёмной квартире партэксперта Котлера было). И вот тут важно, чтобы правящее мурло не совершило самоубийство вместе со страной, важно вырвать её из его цепких объятий. Как ни прихорашивай правящий класс, а облик его контролю не поддаётся, расползается жирно - это и оффшорная аристократия, и корпоративы на "Авроре", и многое что ещё в стиле Турчаков (там и старий ещё имеется, менее сейчас заметный, тоже из друзей Путина). Тут, скорее, уже надо менять общественные нормы, мораль, принципы общества - чтобы не бросался в глаза растущий разрыв между благополучием единороссов и обнищанием трудового народа (на котором правящая партия вполне открыто экономит - с каждой реформой). Чтобы патриотизм наёмных рабов выражался в формуле "а наш-то как жрёт, ух, как жрёт!"

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Всего комментариев к статье: 1
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Есть мнение,что Турчак
Q написал 18.05.2018 13:11
Приемник Вована.....
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