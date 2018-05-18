А вот и памятник Николаю Кровавому в Москве подоспел у думаков

Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в столичную мэрию с просьбой установить памятник императору Николаю II в Москве. По словам политика, в столице нет даже мемориальной плиты, установленной в честь российского правителя. Об этом сообщил RT.

«Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня рождения Николая II, который до самой своей гибели в ипатьевском подвале служил верой и правдой России. В Сербии, в центре Белграда, уже много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты», — отметил Сухарев.

Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием России (так в оригинале, - прим. ред.) и одновременно ростом в ней социально-политических противоречий (с чего бы, если всё так развивалось? - прим. ред.), революционного движения, вылившегося в революцию 1905–1907 годов и Февральскую революцию 1917 года. От своего престола Николай II отрекся в ходе Февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в царскосельском дворце. Его фигура вызывала особый интерес у историков - например, у Льва Троцкого, давшего выпуклый портрет, прямо-таки срез личностных и умственных качеств Николая по его дневниковым записям в своей "Истории русской революции" (том 1-й).

От редакции: Это что - в Сербии памятник... В Сибири вон - и ему и Колчаку... Сухарев, видимо, плоховато прорабатывал вопрос, не подготовился к наступлению на "красных" (хотя фракцию КПРФ так вряд ли нынче назовёшь) - мог бы вспомнить новосибирский памятник "невинноубиенным" царю-отреченцу и цесаревичу (которые на момент гибели были просто гражданами Романовыми, на общих правах с остальными). Понятно, что РПЦ - как крупнейшая госкорпорация и крупнейший землевладелец в Путинской России, может ставить памятники Николаю Кровавому везде на "своей" территории. Но я хотел бы напомнить (и даже знаю человека, делавшего техническую часть) - как принимали бюстик Николаю в Подмосковье 20 лет назад. Его попросту взорвали, когда Ельцин в очередной раз вознамерился "решить вопрос Мавзолея" (затем эпизод этот фигурировал в "деле НРА"). Правда, на его месте вырос другой памятник - пожелезнее и побольше, пока народовольцы наших дней отсиживали свои сроки.

Что может означать установка памятника тому, память о ком весьма подкорректирована за годы правления Ельцина и Путина за бюджетные средства (фильм "Романовы, венценосная семья" - лишь один из многих пропагандистских)? Безусловно, это этап социального регресса: возвеличивание самой крайней ступени деградации монархии. Ничтожество личности Романова описано многими историками, однако именно эта особенность, видимо, и возбуждает такой интерес РПЦ - там ведь юродивых норовят защитить любых, особенно царственных. Человек стрелял по воронам, пока Григорий Распутин принимал за него государственные решения, направлял на смерть полки в Первой мировой. Вынесенный всем его преступным и бездарным правлением приговор истории - для нынешних "патриотов"-регрессантов не приговор. Они ушли в альтернативную историю, где Николай и во Второй мировой едва ли не победитель, и всяческого технического прогресса отец. Жаль, революцию только недодавил - а то было бы всё ещё лучше и быстрее... Отмыли Кровавого, в общем.

Само обсуждение возможности установки такого памятника - есть провокация, причём идущая с самого верха (от новоблагословенного митрополита Шевкунова), есть акт разжигания и без того не затихающей с 1993-го гражданской войны между гражданами СССР и гражданами "России Вечной" (рассматривающими СССР как печальное недоразумение "тысячелетней истории" - чуть было не сказал "рейха", и не ошибся бы, это крайне правые фантазёры). Отмечу, что разжигание это не пойдёт на пользу самим разжигателям, регрессантам - ведь аналогичные процессы на Украине, только где памятники нацистам и коллаборационистам ставят, снося бюсты генералов и маршалов Красной Армии, достаточно повысили иммунитет и российского общества к таким ревизиям. Многие начали догадываться, что за переменой памятников местами (в Кремле, напомню, варварски и волюнтаристично по требованию Ельцина ещё в 1991-м был демонтирован памятник Ленину, перевезён в Горки Ленинские) - следуют и социальные перемены к худшему, к прошлому по формационной лестнице, а с реабилитацией монархии в РФ может быть легализовано и крепостничество, почему бы и нет? Фактические крепостные на Рублёвке давно уже есть, просто их прячут от Трудинспекции. Кстати, памятный крест одному из Романовых (Каляевым убиенному) в Кремле уже стоит - не удивимся, что и Николай Кровавый встанет на месте Ленина рядом с новообретенным Чудовым монастырём - об этом уже расскажу отдельно.

Дмитрий Чёрный, член ЦК Объединённой коммунистической партии

P.S.

Да, если уж решат ставить, то я бы настаивал именно на такой, документальной версии, вполне символизирующей помимо пролёта Николая-двоечника мимо важнейших исторических событий и нынешнюю регрессивную интеллигенцию, втащившую назад в пантеон Истории отечества этот позор.