НАТО несёт потери под Авдеевкой

Автомобиль с военными инструкторами из стран НАТО подорвался на минном поле под Авдеевкой. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил ДНР. «Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения», — сказано в сообщении.

«Ранее мы заявляли, что украинские боевики готовят в ближайшие дни провокацию против военнослужащих НАТО, прибывших для помощи ВСУ в зону ООС. Жертвы в результате провокации среди иностранных военнослужащих необходимы были властям Украины для обвинения ВС ДНР в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия. Данный случай украинское командование намерено выдать за нападение нашей ДРГ», — добавили в командовании.

Напомним, что сегодня в Донбасс прибыл спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Накануне американский чиновник встретился с президентом Украины Порошенко. Сегодня под Авдеевкой Волкер заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и республики Донбасса, а военная помощь США поможет не допустить потери Киевом новых территорий.

Представитель командования ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что ВСУ готовит группы диверсантов для серии провокаций на фронте.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью переодетых в форму ЛНР диверсантов готовят кровавые провокации на линии фронта.

В марте в ДНР также сообщили, что Украина готовит крупномасштабные провокации на линии фронта в Донбассе после получения соответствующих инструкций от ЦРУ.

Напомним, сегодня стало известно, что там же, в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай), сообщил Захар Прилепин.

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки», позывной Мамай. АГС над головой», — сообщил он в Facebook.

Про Мамиева Прилепин сказал, что это был «отличный мужик, настоящий воин», запомнившийся как «профи и аномально спокойный человек».

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