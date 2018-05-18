Покинувшего прокуратуру Прокуратова в Ростове поймали на многомиллионной взятке

Экс-начальника антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрея Прокуратова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По словам следователей, причастность Прокуратова к преступлению была выявлена в ходе расследования другого уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. В заявлении СК утверждается, что бывший борец с коррупцией получил взятку на сумму не менее 3,5 миллиона рублей.

«Уже возбуждено уголовное дело по статье 290 части 6 «Взятка в крупном размере». Из прокуратуры Ростовской области Прокуратов уволился по собственному желанию, как только земля задрожала под ногами небезызвестного борца с коррупцией внутри полицейского ведомства Николая Гермашева», - рассказал собеседник 1Rnd.ru.

Прокуратов получил через посредника взятку за помощь в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, находящегося в производстве следователей регионального управления СК РФ. Расследование дела, на которое пытался повлиять Прокуратов, будет завершено в ближайшее время. В декабре 2016 года, Андрей Прокуратов прославился своими обвинениями журналистов в том, что они муссируют и смакуют информацию о коррупционных делах чиновников и правоохранителей, мешая вести честное расследование.

Задержание Прокуратова прошло 13 мая, в тот же день в Ленинграде - продолжали "раскручивать" дело Слабикова.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье санкционировал арест Елены Слабиковой, дочери главы Северо-Западного управления Ростехнадзора, обвиняемой по делу о хищении более 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга (ОПС).

Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери.

По данным ОПС, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено отцу и дочери в минувшую пятницу. Слабиков частично признал свою вину. По решению суда он был арестован до 9 июля.

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