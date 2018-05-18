Ранен звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин, находившийся рядом с "Мамаем"

В Донбассе при обстреле, во время которого ранее 18 мая погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным Мамай, ранен звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин. Он находился в составе съемочной группы во главе с военкором Александром Сладковым.

По словам Сладкова, нападение было совершено у Крутой Балки, операторы снимали бой, который там проходил, а Уклеин находился рядом с Мамиевым, сообщается в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кроме того, неподалеку находился другой член съемочной группы Павел Выдрин, он тоже пострадал, но меньше Уклеина.

О состоянии журналистов пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что командир батальона "Пятнашка" был ранен в голову, живот и грудь при взрыве гранат в районе Авдеевки. Медики не смогли его спасти. Прощание с Олегом Мамиевым состоится в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР), затем тело бойца отправят в Северную Осетию, откуда он родом.

Позже стало известно, что автомобиль с военными инструкторами из стран НАТО подорвался на минном поле под Авдеевкой. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил ДНР. «Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения», — сказано в сообщении.

«Ранее мы заявляли, что украинские боевики готовят в ближайшие дни провокацию против военнослужащих НАТО, прибывших для помощи ВСУ в зону ООС. Жертвы в результате провокации среди иностранных военнослужащих необходимы были властям Украины для обвинения ВС ДНР в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия. Данный случай украинское командование намерено выдать за нападение нашей ДРГ», — добавили в командовании.

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