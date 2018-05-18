Новые-старые министры-капиталисты приписаны путинским указом к портфелям

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении нового состава правительства, предложенного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Так, первым вице-премьером - министром финансов назначен Антон Силуанов.

Ольга Голодец назначена заместителем председателя правительства. Таким образом, она сохранила свой пост, но с измененным функционалом. Теперь Голодец будет курировать вопросы культуры и спорта. Юрий Трутнев вновь назначен заместителем председателя правительства, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Дмитрий Козак сохранил свой пост в новом составе правительства и вновь назначен вице-премьером РФ.

Виталий Мутко назначен заместителем председателя правительства и будет заниматься вопросами строительства, в то время как с 2016 года он курировал спорт.

Юрий Борисов как вице-премьер будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса, которые в прежнем правительстве курировал Дмитрий Рогозин.

Татьяна Голикова, которая с 2013 года была председателем Счетной палаты РФ, также получила назначение вице-премьером. Ранее она уже занималась в правительстве вопросами здравоохранения и социального развития на посту главы соответствующего министерства в 2007-2012 годах.

Также вице-премьерами назначены Максим Акимов и Алексей Гордеев.

Константин Чуйченко назначен вице-премьером РФ, говорится в соответствующем указе Путина. Ранее он занимал пост начальника Контрольного управления президента РФ.

Министры

Сергей Лавров вновь возглавил российское внешнеполитическое ведомство в составе правительства.

Сергей Шойгу остался на посту министра обороны РФ. Он является абсолютным рекордсменом по длительности пребывания на министерском посту в современной России, в прошлом он в течение 18 лет возглавлял МЧС.

Владимир Мединский сохранил пост министра культуры, а Владимир Колокольцев - пост главы МВД. Также останется на прежнем месте и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Максима Орешкина переназначили главой Минэкономразвития РФ, а министром энергетики РФ остался Александр Новак. Министром юстиции вновь назначен Александр Коновалов, а министром торговли и промышленности - Денис Мантуров.

Новым главой министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России назначен Евгений Зиничев.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которое пришло на смену Минкомсвязи (возглавлял Николай Никифоров), станет Константин Носков.

Министром сельского хозяйства назначен глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (старший сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева), главой Минтранса - Евгений Дитрих. Главой Минприроды России стал Дмитрий Кобылкин.

Владимир Якушев назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Павел Колобков назначен министром спорта, он сохранил должность, которую он занимал в предыдущем кабмине.

Министром просвещения назначили Ольгу Васильеву. Подведомственное ей министерство появилось в новой структуре правительства, утвержденной указом главы государства 15 мая. Минобрнауки РФ, которым ранее руководила Васильева, было преобразовано в два министерства: просвещения и науки и высшего образования. Васильева руководила министерством образования и науки последние два года, при ней сменилась большая часть руководства ведомства.

Бывший глава ФАНО Михаил Котюков назначен главой нового министерства науки и высшего образования.

Президент назначил на должность министра труда и социального развития Максима Топилина. Таким образом, спустя шесть лет работы в кабинете министров Топилин сохранил свой пост в новом правительстве.

Сергей Чеботарев назначен на пост министра по делам Северного Кавказа, а Александр Козлов - министром по развитию Дальнего Востока.

Первое заседание нового правительства России пройдет в начале следующей недели, до Петербургского экономического форума, сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

- Форменное издевательство, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вся эта перетасовка, в худших традициях партноменклатуры, и ещё с добавлением династического принципа (Дмитрий Патрушев), эти перестановки уже метко названы либералами "перестановкой кроватей в публичном доме", что безусловно отражает ещё и классовую суть работы этих новых-старых назначенцев: наступление правящего олигархата на права трудящихся продолжится, реформы по переделке социалистической инфраструктуры в частную собственность продолжатся, рост пенсионного возраста и цен на бензин уже радуют дорогих россиян - в общем, всё то (стабильность буржуазной диктатуры!), за что в марте проголосовало "моральное большинство".