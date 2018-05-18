Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин поручил сделать машины "Кортежа" доступными для всех россиян

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 3

Путин поручил сделать машины "Кортежа" доступными для всех россиян

Президент Владимир Путин поручил Правительству наладить массовое производство машин из проекта "Кортеж". "Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком", - заявил Путин в ходе встречи с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

"Микроавтобусы хорошие, в том числе это можно будет использовать для семьи с детьми", - цитирует главу государства сайт Кремля.

Чемезов сообщил, что ему поступает "много звонков от наших богатых людей", желающих приобрести подобный автомобиль. "Ну и слава Богу, дай им Бог здоровья", - ответил президент.

По словам главы "Ростеха", в рамках проекта "Кортеж" был подготовлен еще и мотоцикл, который практически готов. "Мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен был сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного", - сказал Чемезов.

Главы Ростеха отметил, что мотоцикл получился "очень красивым", и по своим характеристикам он не уступает западным производителям. "Надо, чтобы лучше был", - заметил Путин. "Будет и лучше", - пообещал Чемезов.

Проект "Кортеж" стартовал в конце 2012 года и обошелся государству более чем в 12 миллиардов рублей. В его рамках создается унифицированная платформа для четырех автомобилей разных классов. Розничная стоимость одного автомобиля будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
что они курят?
поделитесь с народом написал 18.05.2018 19:24
сразу после полета на Марс, который Путин обещал уже в следующем году!
-------------
А че,можно и на Марс,на Луну они уже слетали пару лет назад.Снежок из Аргентины явно не весь перехватили.Хотя если так глючит,тут скорее отечественные мухоморы (из Кагалыма?).
Ответить
(без названия)
........ . . . написал 18.05.2018 19:21
а если не покупать этот автомобиль то на сэкономленные деньги дорогой россиянин сможет прожить лет тридцать.
Ответить
бугага...
корнхолио написал 18.05.2018 18:52
Полагаю, что автомобили Кортежа станут доступными для россиян "с любым достатком" сразу после полета на Марс, который Путин обещал уже в следующем году!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
18.05.2018
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
18.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин поручил сделать машины "Кортежа" доступными для всех россиян (3)
Новые-старые министры-капиталисты приписаны путинским указом к портфелям (0)
Ранен звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин, находившийся рядом с "Мамаем" (2)
Покинувшего прокуратуру Прокуратова в Ростове поймали на многомиллионной взятке (0)
НАТО несёт потери под Авдеевкой (3)
А вот и памятник Николаю Кровавому в Москве подоспел у думаков (3)
Скандально известный Турчак займётся моральным обликом "ЕдРа" (3)
Гражданин Путинской России приговорён в Багдаде к смерти за игиловщину (2)
Более тысячи двухсот сотрудников "Саратовских авиалиний" может постигнуть локаут (1)
У малазийского "Димона" изъяли 74 мешка наличных, он подозревается в миллиардных хищениях (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: ЛОГИКА РАЗРУШИТЕЛЯ СТАРОГО МИРА
Максим Калашников Максим Калашников: Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: последние сводки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss