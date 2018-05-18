Путин поручил сделать машины "Кортежа" доступными для всех россиян

Президент Владимир Путин поручил Правительству наладить массовое производство машин из проекта "Кортеж". "Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком", - заявил Путин в ходе встречи с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

"Микроавтобусы хорошие, в том числе это можно будет использовать для семьи с детьми", - цитирует главу государства сайт Кремля.

Чемезов сообщил, что ему поступает "много звонков от наших богатых людей", желающих приобрести подобный автомобиль. "Ну и слава Богу, дай им Бог здоровья", - ответил президент.

По словам главы "Ростеха", в рамках проекта "Кортеж" был подготовлен еще и мотоцикл, который практически готов. "Мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен был сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного", - сказал Чемезов.

Главы Ростеха отметил, что мотоцикл получился "очень красивым", и по своим характеристикам он не уступает западным производителям. "Надо, чтобы лучше был", - заметил Путин. "Будет и лучше", - пообещал Чемезов.

Проект "Кортеж" стартовал в конце 2012 года и обошелся государству более чем в 12 миллиардов рублей. В его рамках создается унифицированная платформа для четырех автомобилей разных классов. Розничная стоимость одного автомобиля будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.