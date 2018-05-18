Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Рыбка-гейт" обошёлся Приходько не так дорого - понижением на ступеньку

Опубликовано 18.05.2018 в разделе комментариев 0

кремляди рыбкагейт
"Рыбка-гейт" обошёлся Приходько не так дорого - понижением на ступеньку

Премьер-министр РФ Дмитрий назначил Сергея Приходько первым замглавы аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Ранее Приходько занимал пост вице-премьера - главы аппарата правительства. 

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Приходько Сергея Эдуардовича первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, которое цитирует ТАСС. 

Ранее первым замглавы аппарата правительства был Максим Акимов, которого сегодня президент России Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства России.

Приходько возглавил аппарат кабмина в 2013 году, до этого он был первым заместителем главы аппарата правительства и помощником президента РФ. Он курировал вопросы международного сотрудничества. 

Напомним, в начале этого года Сергей Приходько оказался замешан в скандале после того, как оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски в компании бизнесмена и проституток. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram белорусской модели и сотрудницы агентства эскорт-услуг Насти Рыбки (настоящее имя Анастасия Вашукевич), Навальный сделал вывод, что Дерипаска обсуждал на яхте с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по утверждению Навального, приглашение Приходько отдохнуть на роскошном судне можно расценивать как взятку высокопоставленному чиновнику. 

На следующий день после скандальной публикации Навального вице-премьер официально прокомментировал обвинения в свой адрес, заявив: "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля". При этом Приходько не стал подавать в суд на Навального, пояснив, что подача иска в суд на своего обличителя сделает тому "слишком много чести". 

Зато в суд обратился Дерипаска, и по оперативному решению суда Роскомназдор внес страницу с расследованием Навального, а также часть публикаций из блога Насти Рыбки в реестр запрещенной к распространению информации. СМИ, опубликовавшие видео и фото Рыбки, на которых были запечатлены Дерипаска и Приходько на яхте, тоже получили предупреждение Роскомнадзора. 

Также напомним, что Настя Рыбка сейчас находится в таиландской тюрьме. Между тем Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, в которой на Рыбку пожаловался Олег Дерипаска, рассмотрит иск бизнесмена по существу в закрытом режиме только 18 июня. 

ФБК: понижение Приходько никак не скажется на его деятельности

Понижение Сергея Приходько в должности никак не скажется на его деятельности и полномочиях. Такое мнение выразил в эфире "Эха Москвы" сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров. 

Так он прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Медведев назначил бывшего вице-премьера первым заместителем руководителя аппарата правительства. 

"Приходько всегда был больше ориентирован на международные отношения и внешнеполитическую деятельность, поэтому для него особой потери в должности нет. Это передвижение чисто формальное. Он продолжит заниматься всеми международными интригами с олигархами, поэтому большого понижения не будет", - считает Албуров.

Напомним, начало суда в Лондоне по рассмотрению иска Олега Дерипаски к структурам Владимира Потанина и Романа Абрамовича, договорившимся о сделке с акциями "Норникеля", совпало с обнародованием расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о "путешествии" олигарха к берегам Норвегии в сопровождении представительницы эскорт-услуг Насти Рыбки и заместителя председателя правительства России Сергея Приходько. 

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на прошлой неделе предположил, что "рыбкагейт" напрямую связан с вышеупомянутым разбирательством, ведь такой скандал дискредитирует Дерипаску "в глазах отнюдь не Путина, не Трампа, не российского общественного мнения, а в глазах английской общественности и судей лондонского суда". "Вот истинная цель "рыбкагейта", по мнению многих вовлеченных в эту историю и знающих всех троих людей", - подчеркнул Венедиктов. 

Новость по теме:

Рыбкагейт повлиял на Дерипаску почти как на Прохорова Куршевельгейт



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
18.05.2018
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
18.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Рыбка-гейт" обошёлся Приходько не так дорого - понижением на ступеньку (0)
Путин поручил сделать машины "Кортежа" доступными для всех россиян (7)
Новые-старые министры-капиталисты приписаны путинским указом к портфелям (0)
Ранен звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин, находившийся рядом с "Мамаем" (3)
Покинувшего прокуратуру Прокуратова в Ростове поймали на многомиллионной взятке (0)
НАТО несёт потери под Авдеевкой (6)
А вот и памятник Николаю Кровавому в Москве подоспел у думаков (4)
Скандально известный Турчак займётся моральным обликом "ЕдРа" (3)
Гражданин Путинской России приговорён в Багдаде к смерти за игиловщину (3)
Более тысячи двухсот сотрудников "Саратовских авиалиний" может постигнуть локаут (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: ЛОГИКА РАЗРУШИТЕЛЯ СТАРОГО МИРА
Максим Калашников Максим Калашников: Владислав Жуковский: счастья нет, но вы держитесь!
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: Киев в страхе
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: последние сводки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss