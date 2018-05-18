"Рыбка-гейт" обошёлся Приходько не так дорого - понижением на ступеньку

Премьер-министр РФ Дмитрий назначил Сергея Приходько первым замглавы аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Ранее Приходько занимал пост вице-премьера - главы аппарата правительства.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Приходько Сергея Эдуардовича первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, которое цитирует ТАСС.

Ранее первым замглавы аппарата правительства был Максим Акимов, которого сегодня президент России Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства России.

Приходько возглавил аппарат кабмина в 2013 году, до этого он был первым заместителем главы аппарата правительства и помощником президента РФ. Он курировал вопросы международного сотрудничества.

Напомним, в начале этого года Сергей Приходько оказался замешан в скандале после того, как оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски в компании бизнесмена и проституток. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram белорусской модели и сотрудницы агентства эскорт-услуг Насти Рыбки (настоящее имя Анастасия Вашукевич), Навальный сделал вывод, что Дерипаска обсуждал на яхте с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по утверждению Навального, приглашение Приходько отдохнуть на роскошном судне можно расценивать как взятку высокопоставленному чиновнику.

На следующий день после скандальной публикации Навального вице-премьер официально прокомментировал обвинения в свой адрес, заявив: "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля". При этом Приходько не стал подавать в суд на Навального, пояснив, что подача иска в суд на своего обличителя сделает тому "слишком много чести".

Зато в суд обратился Дерипаска, и по оперативному решению суда Роскомназдор внес страницу с расследованием Навального, а также часть публикаций из блога Насти Рыбки в реестр запрещенной к распространению информации. СМИ, опубликовавшие видео и фото Рыбки, на которых были запечатлены Дерипаска и Приходько на яхте, тоже получили предупреждение Роскомнадзора.

Также напомним, что Настя Рыбка сейчас находится в таиландской тюрьме. Между тем Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, в которой на Рыбку пожаловался Олег Дерипаска, рассмотрит иск бизнесмена по существу в закрытом режиме только 18 июня.

ФБК: понижение Приходько никак не скажется на его деятельности

Понижение Сергея Приходько в должности никак не скажется на его деятельности и полномочиях. Такое мнение выразил в эфире "Эха Москвы" сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Так он прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Медведев назначил бывшего вице-премьера первым заместителем руководителя аппарата правительства.

"Приходько всегда был больше ориентирован на международные отношения и внешнеполитическую деятельность, поэтому для него особой потери в должности нет. Это передвижение чисто формальное. Он продолжит заниматься всеми международными интригами с олигархами, поэтому большого понижения не будет", - считает Албуров.

Напомним, начало суда в Лондоне по рассмотрению иска Олега Дерипаски к структурам Владимира Потанина и Романа Абрамовича, договорившимся о сделке с акциями "Норникеля", совпало с обнародованием расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о "путешествии" олигарха к берегам Норвегии в сопровождении представительницы эскорт-услуг Насти Рыбки и заместителя председателя правительства России Сергея Приходько.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на прошлой неделе предположил, что "рыбкагейт" напрямую связан с вышеупомянутым разбирательством, ведь такой скандал дискредитирует Дерипаску "в глазах отнюдь не Путина, не Трампа, не российского общественного мнения, а в глазах английской общественности и судей лондонского суда". "Вот истинная цель "рыбкагейта", по мнению многих вовлеченных в эту историю и знающих всех троих людей", - подчеркнул Венедиктов.

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