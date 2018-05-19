Наш подполковник круче "черных полковников"

Минюст Рашки разбушевался

Начало в статье «Как стать дебилом» http://www.ymuhin.ru/node/1760/1-kak-stat-debilom.

Теперь о конкретном деле, которое я хочу обсудить, - о реакции на очередное решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), снова признавшего незаконным приговор по делу Навального (по «Кировлесу»). Решение по этому делу ЕСПЧ уже выносил, но фашисты в Кремле над этим решением международного суда просто цинично поиздевались - разве что голые задницы из окон Кремля в сторону Страсбурга не показывали. Конкретно: Верховный Суд приговор Алексею Навальному и его брату отменил (формально выполнив решение ЕСПЧ), но отправил дело на новое рассмотрение, а после нового рассмотрения Навальному и его брату вынесли точно такой же приговор. Представляете, как они там, в Верховном Суде и Кремле65, ржали над Европейским судом?

Заметьте, это сотворили «государственные деятели» Рашки, которые на государственном уровне обязались исполнять решения ЕСПЧ, в котором, если кто не знает, заседают и судьи из России. Понимаете, это всё равно, если бы Верховный Суд Рашки отменил приговор, вынесенный районным судом, а районный суд «пересмотрел дело» и вынес точно такой же приговор. Это же смешно, не правда ли?

Поскольку в тот раз ЕСПЧ деликатно сделал вид, что не понял этот юмор, и второй раз вынес решение о незаконности приговора по делу Навального, то затейники из ВС развеселились вовсю: они постановили возобновить производство по делу, но приговор оставить без изменений.

А вот это веселье вызывает обоснованные подозрения в умственных способностях судей Верховного Суда, поскольку их решение - это юридический идиотизм. Производство по делу заканчивается приговором, если приговор уже вынесен и не отменён, то невозможно возобновить производство по делу, поскольку и это производство должно закончиться приговором, и тогда по делу получится два вступивших в силу приговора.

Вот как вы оцените этот перл? Как вы оцените то, что судьи ВС не пошли по проторенной ими дороге (отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение) - бессовестной, но юридически точной? Как вы оцените то, что судьи ВС нагородили юридической чепухи? Понятно, что это нужно было, чтобы поиздеваться над Страсбургом. Но тогда вопрос - а они понимают, что таким издевательством выставили себя дебилами? Исключено! Дебил своей дебильности осознать не в состоянии. Уже почти тридцать лет, как судьи полностью безнаказанны. Откуда в Верховном Суде взяться не дебилам, а мало-мальски умным юристам?

Я уже писал, что меня удивляет вялая реакция Навального и его юристов на подобные издевательства Верховного Суда, но сейчас дело не в Навальном.

Тот факт, что ЕСПЧ не реагирует на наглость Кремля и, к удивлению Кремля, в деле Навального не унимается («Ну, тупые!»), приводит Кремль, судя по всему, в раздражение, а это раздражение заканчивается юридически тупой болтовнёй представителей Кремля. Вот об этой болтовне я и хотел сказать, а именно о том, что уже второй раз Кремль угрожает Европе следующим:

«Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, однако этот вопрос на повестке дня пока не стоит. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов, передаёт «Русская планета». По словам главы Минюста, это сложный, глобальный вопрос.

«Ничего исключать никогда нельзя. Никогда не говори «никогда», но пока всерьез вопрос об этом не стоит», - приводит слова Коновалова «Интерфакс».

Глава Минюста также признал, что нахождение России под юрисдикцией ЕСПЧ имеет свои положительные составляющие, однако есть и отрицательные моменты. Как отметил министр, в последние годы Европейский суд по правам человека всё активнее продвигает негативные подходы по ряду вопросов, Россия никогда не согласится с этим.

Ранее ЕСПЧ оспорил несколько решений Верховного суда РФ. Так, в 2017 году был признан несправедливым процесс против Алексея и Олега Навальных по делу «Ив Роше». В апреле 2018 года президиум Верховного суда РФ возобновил производство по этому делу, однако отказался отменять приговор».

Начну с того, что Россия (как 140 миллионов граждан), никак не давала Коновалову права говорить от её имени по вопросу прав человека, поскольку народ по этому вопросу всё сказал в Конституции. И ничего нового в этом вопросе быть не может, поскольку любые законы и решения государственных органов государства должны соответствовать Конституции.

Уверен, что это мало кто даже из читателей понимает. Чтобы задеть наши, народа, интересы, ЕСПЧ должен нарушить Конституцию России, а раз Коновалов и его «партайгеноссе» о нарушении Конституции России молчат, то это значит, что наши, народа, интересы никак не задеты.

Посему, вещая: «Россия никогда не согласится с этим», - министр юстиции говорит только о том, что с этим не согласятся фашисты Кремля. К нам, народу, это не имеет отношения. Заявляя о «негативном подходе» ЕСПЧ, Коновалов заявляет не о негативном подходе по отношению к народу России, а всего лишь по отношению к фашистам Кремля. И только Кремля!

А теперь оцените. Коновалов это не хухры-мухры, а целый министр юстиции, и этот целый министр юстиции совершенно не понимает что такое… суд. Ведь суд не может «продвигать негативные подходы», суд может только вынести неправосудный судебный акт. Но и в этом министр юстиции Рашки и не обвиняет ЕСПЧ - не имеет оснований. А это значит, что ЕСПЧ выносит правосудные решения, и это значит, что ЕСПЧ как суд безупречен.

Но и этого о болтовне министра юстиции Рашки, сказать мало.

Дело в том, что заговорив о негативном подходе ЕСПЧ к Кремлю и требуя от ЕСПЧ «позитивного» подхода, Коновалов от имени Министерства юстиции сообщает, что внутри Рашки у министерства юстиции к судам Рашки претензий нет. А это значит, что «суды» в Рашке (решения и приговоры которых суд в Страсбурге осуждает) «имеют позитивный подход» к фашистам Кремля, хотя суды в Рашке, как суды, обязаны быть независимыми от остальных ветвей власти, в том числе и от Кремля. Хотел этого Коновалов или нет, но министр юстиции Рашки объявил, что у Кремля и в подсознании нет того, что суды в России обязаны быть не позитивными к Кремлю, а независимыми. Министр юстиции понятия не имеет о том, что такое суд!

Теперь о том, чем и кого Коновалов пугает

Он пугает Европу денонсацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции по правам человека), если Коновалов, конечно, слышал о такой Конвенции, - с нынешних малограмотных и дебильных министров и такое станется.

И хотя эта угроза Коновалова напоминает угрозу убить ежа голой жопой, но как раз с этим в Рашке проблем нет. Ведь в Думе у Рашки такие подлые идиоты, что без сомнений проголосуют «как надо», и денонсируют эту Конвенцию.

Как это будет выглядеть изнутри России, никого в Кремле, разумеется, не волнует, - народное быдло Рашки «всё схавает», но мы давайте сначала посмотрим на этот маразм глазами граждан России.

Откройте Конституцию, в ней «Мы, многонациональный народ Российской Федерации» не ставит перед своим государством задачу, скажем, улучшить своё благополучие или продолжительность жизни. С самого начала, уже в статье 2 народ России требует от органов власти государства: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».

При наличии Конституции, устанавливающей главенство в защите прав человека, размышления министра юстиции о денонсировании общепризнанных принципов и норм международного права в области прав человека, - это крайняя степень правового идиотизма. Но, повторю, Думе на его идиотизм и идиотизм собственных решений глубоко плевать - кнопкодавы Охотного Ряда свой идиотизм не замечают.

Мало этого, согласно статье 15 Конституции «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы».

Денонсировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Дума объявит, что она отказывается соблюдать общепризнанные принципы и нормы права, содержащиеся в Конвенции и являющиеся основой всех законов России. Она открыто объявит, что отказывается соблюдать Конституцию России. Это, конечно, никого не удивит, поэтому я даже не стану обсуждать вероятность такого решения Думы, а просто перейду к вопросу о нас, - о гражданах.

С точки зрения Конституции, нам, гражданам России, нет дела до того, что эти дебилы в Думе решают относительно попрания наших прав - прав человека, - относительно того, что они решать не имеют права. Ведь не Дума, а мы, народ, приняли статьи о правах человека в Конституции, и мы статьи 2 и 15 Конституции не меняли.

Поэтому, нам никто не будет мешать посылать жалобы в ЕСПЧ. И никто не помешает ЕСПЧ выносить решения по этим жалобам, ведь, повторю, согласно Конституции РФ, «Общепризнанные принципы и нормы международного права …являются составной частью ее правовой системы».

Кремль откажется исполнять решения ЕСПЧ??

Вы в самом деле считаете, что Европа не справится с Кремлём после того, как Кремль денонсирует Конвенцию и этим официально объявит себя фашистским государством?

После того, как Кремль осмелится на то, на что и Пиночет не решался?

Был прецедент

Дело в том, что за все 65 лет после вступления в действие этой Конвенции, был всего лишь один случай, кратковременного выхода из неё государства. Это была Греция под властью «чёрных полковников», которых даже Западная Европа, скрипя зубами, вынуждена была считать фашистами. Считать-то считала, но вы же знаете отношение «свободного мира» к фашистам.

Хунта «Чёрных полковников» - это военная диктатура правого толка в Греции в 1967—1974 годах. Хунту возглавлял сначала полковник Пападопулос, а затем генерал армии Иоаннидис. Армейские фашисты пришла к власти с целью борьбы с коммунистической опасностью, чему Европа, естественно, молча радовалась. Мало этого, политическая доктрина хунты основывалась на принципах корпоративизма, а если кто не понял, при чём тут корпоративизм, то дам справку из Википедии:

«Фактически диктаторский корпоративизм являлся политическим ответом фашизма социалистическим движениям — большевизму и социал-демократии. …практически во всех «корпоративных» государствах был установлен режим «вождя»(Дольфус в Австрии, Муссолини в Италии, Салазар в Португалии, Франко в Испании, Улманис в Латвиии др.)… Последним реликтом диктаторского корпоративизма в Европе был режим «чёрных полковников» в Греции».

То есть, эти полковники организовали в Греции фашизм по примеру итальянского фашизма Муссолини, а Муссолини, напомню, в своё время не только всё Европа в зад целовала, но он был даже награждён светочем демократии - Великобританией - высшим орденом Британской империи - Орденом Бани.

Однако, как видите, «чёрные полковники» - это вам не лысый подполковник, боящийся кривое слово сказать в адрес коммунистического Китая, и существующий всего лишь в роли вонючей шавки США, лающий на коммунистический КНДР. «Чёрные полковники» были откровенные фашисты-антикоммунисты, они создали концентрационные лагеря и загнали в них компартию Греции, посему Западная Европа им искренне сочувствовала и прощала такие выходки, как отказ от Конвенции. Как, опять напомню, Европа до 1939 года прощала Гитлеру и Муссолини даже гонение на евреев в надежде, что эти фашисты (Гитлер и Муссолини) нападут, таки, на коммунистический СССР.

Так вот, возвращаясь к теме, за всю историю Конвенции, только эти греческие фашисты и вышли из Конвенции по защите прав человека и основных свобод, - единственные за всю историю этой Конвенции!

Рашка будет второй!

Правда, эти «чёрные полковники», может, и до сих пор бы сидели в Греции, если бы не пришли в восторг от своих «вундервафлей» и военной силы, и не полезли завоёвывать - нет, не СССР, а всего лишь Кипр. Но там им Турция немедленно надавала по тыкве, от чего фашистская хунта в Греции пала, а Греция вновь вошла в Европейскую Конвенцию. Ну, а «чёрных полковников» суд освобождённой Греции приговорил к повешению, правда, в конечном итоге они получили пожизненное заключение (Европейская конвенция не приветствует смертную казнь) и закончили свои жизни в тюрьме.

Конечно, ни минюст Рашки, ни Дума, ни лысый подполковник наверняка ничего не слышали про эту историю с «чёрными полковниками», но даже если они об этих полковниках и их подвиге и услышат, ну и что? Посмотрите на их физиономии. Сравните с не обезображенными умом ликами всплывших дебилов, считающих Землю плоским блином. Велика разница?

Поэтому я напоминаю только своим читателям об этом прецеденте с полковниками.

А наша Раша может не только смело выходить из Конвенции, но при этом и приговаривать: «И наш, лысый, не слабее чёрных!». Вон - КАМАЗом может рулить! Какой восторг!

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть», реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, 1987 года рождения, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, прибыл к месту своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимирович, 1977 года рождения прибыл в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.

О местах заключения Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.