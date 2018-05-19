Парламент Чечни поставил "Единую Россию" в конституционное положение

В Государственную думу внесен законопроект с поправкой в Конституцию, которая разрешает одному и тому же человеку занимать президентский пост не два, а три раза подряд. Документ предложен парламентом Чеченской республики.

Сам Владимир Путин, ранее отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах-2030 (к этому моменту ему будет 77 лет), назвал такое предположение «немножко смешным». Он заверил, что не собирается «до 100 лет здесь сидеть».

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Ну, новость не такая уж новая - они давно собирались вносить, с неделю назад уже было ясно, что внесут.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, что с этим делать дальше?

Не думаю, что парламент Чечни принял такой проект сам по себе, без консультаций уважаемых лиц на Старой площади. Зато теперь другие лица думают, что с этим делать дальше?

Голосование оппозиции предсказуемо - против. Но оппозиция в парламенте ничего не решает, и теперь перед "Единой Россией" стоит тот самый вопрос - выглядеть совсем уж "гондурасией" не хочется, но и против как проголосуешь?

Всем уже ясно, что Путин станет исполнять обязанности главы государства, пока будет в состоянии это делать. И, по обычаю, еще немного, когда будет уже не в состоянии.

Но как это закрепить в конституции?

В общем, пусть думают, а мы посмеемся.

Анатолий Баранов