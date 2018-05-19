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Московский листок

Полицейские перед "мундиалем"

Опубликовано 19.05.2018 автором Сергей Резник в разделе комментариев 1

полиция мундиаль ростов
Полицейские перед "мундиалем"

Страна встречает му...ндиаль... С 12 мая, во встречающий чемпионат мира по футболу Ростов приехали командированные сотрудники МВД. Насколько безопасным будет чемпионат, напрямую зависит от того, насколько свирепы будут командированные для его охраны сотрудники... 

А насколько они будут свирепы, догадаетесь посмотрев на размещение и питание сотрудников МВД в Ростове перед мудниалем.

Полицейские перед "мундиалем":

- Живём мы как зеки и лучшего ничего не ждем.

Как сотрудники полиции, командированные на охрану чемпионата Мира по футболу из городов и районов Ростовской области живут в Ростове. 

(Текст оригинала слегка отредактирован).

***

Вот что они сами рассказывают своим родственникам: 

"Живём в Ростове, на Зорге (прим. - там находятся старые студенческие общежития), условия ужасные, как в тюрьме. Питание как на картинке. В комнатах разместили кому как повезло. Кто-то живёт вчетвером, кто-то вшестером. А есть комнаты где поселили и по двадцать человек. 

За периметр нас почти не выпускают. Как будто мы варвары какие, и сразу бросимся грабить город... 

Родственников к нам не пускают. Еду передавать не дают. Если кому родственники мешок еды привезли, кидай через забор. 

Летнюю форму нам носить не разрешают. Ходим по жаре в ботинках и тёплой одежде. 

Условий нет, стирать негде. Домой не отпускают, казарма. 

Разместили как пленных. Никто нас здесь не ждал. Мебели в комнатах почти нет. Ни шкафов, ни тумбочек, даже матрацы были не везде. 

С вечера и по ночам, по 17-18 часов (!) патрулируем территорию, без отдыха. Присесть не разрешают. Каждый шаг контролируется. А с утра занятия и спорт. 

Дела до нас никому нет, мы же менты. Жаловаться никто не будет, потому что работы в нашей деревне не найдешь, а все хотят работать. Но мы же тоже люди. 

И так до самого августа. И лучшего ничего не ждём.



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Всего комментариев к статье: 1
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И лучшего ничего не ждем.
вся страна так написал 19.05.2018 10:33
И лучшего ничего не ждем.
вся страна так - лучшего ничего уже не ждем...
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