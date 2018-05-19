Страна встречает му...ндиаль... С 12 мая, во встречающий чемпионат мира по футболу Ростов приехали командированные сотрудники МВД. Насколько безопасным будет чемпионат, напрямую зависит от того, насколько свирепы будут командированные для его охраны сотрудники...

А насколько они будут свирепы, догадаетесь посмотрев на размещение и питание сотрудников МВД в Ростове перед мудниалем.

Полицейские перед "мундиалем":

- Живём мы как зеки и лучшего ничего не ждем.

Как сотрудники полиции, командированные на охрану чемпионата Мира по футболу из городов и районов Ростовской области живут в Ростове.

(Текст оригинала слегка отредактирован).

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Вот что они сами рассказывают своим родственникам:

"Живём в Ростове, на Зорге (прим. - там находятся старые студенческие общежития), условия ужасные, как в тюрьме. Питание как на картинке. В комнатах разместили кому как повезло. Кто-то живёт вчетвером, кто-то вшестером. А есть комнаты где поселили и по двадцать человек.

За периметр нас почти не выпускают. Как будто мы варвары какие, и сразу бросимся грабить город...

Родственников к нам не пускают. Еду передавать не дают. Если кому родственники мешок еды привезли, кидай через забор.

Летнюю форму нам носить не разрешают. Ходим по жаре в ботинках и тёплой одежде.

Условий нет, стирать негде. Домой не отпускают, казарма.

Разместили как пленных. Никто нас здесь не ждал. Мебели в комнатах почти нет. Ни шкафов, ни тумбочек, даже матрацы были не везде.

С вечера и по ночам, по 17-18 часов (!) патрулируем территорию, без отдыха. Присесть не разрешают. Каждый шаг контролируется. А с утра занятия и спорт.

Дела до нас никому нет, мы же менты. Жаловаться никто не будет, потому что работы в нашей деревне не найдешь, а все хотят работать. Но мы же тоже люди.

И так до самого августа. И лучшего ничего не ждём.