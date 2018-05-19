Будет и сын министром, если отец министр

Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину список членов нового правительства. Глава государства согласился с предложенными кандидатурами. Министерство сельского хозяйства РФ возглавит председатель правления "Россельхозбанка" Дмитрий Патрушев.
Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 г. в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье Николая Патрушева, сотрудника Управления Комитета государственной безопасности СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области (в 1999-2008 гг. - директор ФСБ России, с 2008 г. - секретарь Совета безопасности РФ).
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Хотел написать, что Россия сделала еще один шаг к сословному обществу и осекся... Россия уже давно сословное общество. Дальше шагать некуда, разве что к крепостному праву и праву первой ночи.
Заголовок - это из фильма сталинской поры, там рефреном проходит: "Будет и сын героем, если отец герой". Но там война, а у нас хоть с войнами недостатка нет, герои нашего времени сидят в банках и правлениях госкорпораций, а теперь вот, подросши, занимают и министерские кресла.
Вот хотя бы брат министра Патрушева - тоже член правления ПАО "Газпром нефть", а также председатель совета директоров компании "Центркаспнефтегаз". Для министра молодой еще просто, 1981 года рождения. Но можно не сомневаться - потенциал имеется. И, кстати, герой - закончил академию ФСБ и даже три года проработал по первой специальности - заместителем начальника 9-го («Нефтяного») отдела управления «П» («Промышленность») ФСБ России. В мае 2007 года президент Владимир Путин наградил его орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» в компании «Роснефть» - к тому моменту Патрушев-младший уже целый год занимал должность советника председателя совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Если мы посмотрим на детей нашей элиты, то увидим - все очень хорошо пристроены, и главным образом за государственный счет.
Вот только в действующей армии, по примеру сословного общества в империи Романовых, детей элиты не наблюдается. Даже генеральские сыновья все больше по коммерческой части...
А возможность защищать этот сословный порядок предоставлена детям "простых" граждан.
С соотвествующим содержанием и условиями существования.
Это у Сталина один сын погиб на войне, а другой всю ту войну прошел "от звонка о звонка". А у нынешнего-то дочери...
Анатолий Баранов
А. С. Волошин, глава Администрации Ельцина написал 19.05.2018 10:14
Крон Принц Анисим Анисимович написал 19.05.2018 10:06
Это же ты и дружбаны твои и привели к власти эту мерзость.
Никакого капитализма в РФ нет, потому что такие красно знаменные не дали его построить, привели к власти Контору, Крымнаш, ЛДНР, приднестровье....
Капитализм это прежде всего закон и все равны, и тогда бы любая проблема решалась по закону через суды и прокуроров, а сейчас ссср номер два, то есть полнейший беспредел. И если в 2000 денег было навалом, легко решались любые проблемы, то в настоящее время настоящие проблемы не решаются никогда, денег нет. И не будет. Ничего не будет. Гражданская война от безысходности и безнадеги.
А виновники красно знаменные! И когда начнется заваруха у меня на примете - товарищи : ну вы меня понимаете! стрелять, стрелять и расстреливать....
Тупая пропаганда. Фашизм и коммунисты ленинцы это нацисты, то есть
г о в н о. Если б не война меня б не было, ибо нападение Гитлера на нацистский ссср прекратили на время репрессии. И красножопая мр азота успела расстрелять трех моих прадедов. И посадить двух прабабушек. Остальные выжили только благодаря прекращению репрессий.
ХАЙЛЬ ГИТЛЕР. Жаль что Черчилль не отбомбился в 47 году по Москве!
Форум конешно же нужен, но не краснокоричневая Блевотина. И страну сделал именно такой коммунистический отряд первым вошедший в Дебальцево, это как образ вашей деятельности, всей деятельности. Тупая пропаганда г о в н а совецкого . Постоянные палки в колеса демократии, либералам, по поводу и без.
Весь этот бл народ, не желающий жить по закону, тож не фунт лиха, но это не снимает ответственности за пропаганду тупого голимого г о в на совецкого.
Бывай! С у к а!!