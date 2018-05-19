На Кубе разбился Boeing с сотней пассажиров

Самолет Boeing B737-200 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване, сообщает кубинское государственное телевидение.

На борту лайнера, выполнявшего рейс Гавана - Ольгин находились 110, выжили только трое. Известно, что среди пассажиров были пять иностранцев.

По данным министерство связи и транспорта Мексики, разбившийся самолет принадлежал мексиканской Global Air и был арендован кубинским перевозчиком Cubana de Aviación. Лайнер находившийся в эксплуатации около 40 лет пилотировался экипажем из Мексики.

В настоящее время на месте крушения проводится поисковая операция. Для опознания погибших из Ольгина поездами и самолетами доставят родственников. Суббота объявлена на Кубе днем траура.