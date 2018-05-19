Хроники обстрелов "своих граждан" в Донбассе со стороны ВСУ

Если сегодня существует партия "доброй войны" и партия "худого мира", то я, пожалуй, так и остаюсь беспартийным. До самых зеленых чертей надоело говорить о военных событиях. Но и молчать после нескольких предыдущих вечеров не получается.

Со времени предыдущих "Наблюдений" Егора Воронова в Горловке открылась третья военно-кровоточащая рана - район посёлка шахты им. Гагарина (Глубокая). Там и так было неспокойно, но теперь... Покидающие свое жильё люди, "живые бомбоубежища" и падения, падения, падения. Видимо, близится "жаркое лето".

4 мая. Поселок шахты им. Ленина. "Утром были прилеты по центру Горловки. Повреждены два домостроения по улице Красноградская, 33. Пострадавших, к счастью, нет", - и.о. главы Администрации Горловки Иван Приходько. Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: 05:45 - 6:41 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский (32 мины калибра 120 мм); 06:35 - 6:43 – н.п. Жованка – н.п. Зайцево: выпущено 14 мин калибра 120 мм".

Зайцево. "В первой половине дня украинская сторона вновь обстреляла Зайцево. Прямым попаданием снаряда поврежден жилой дом по улице Красных партизан", - рассказал донецким масс-медиа горловский градоначальник. Он отметил, что на момент обстрела в доме находилась пожилая женщина: "К счастью, хозяйка чудом уцелела, все обошлось".

Майорск (под контролем ВСУ). "Обнаружены повреждения 3 домов по улице Станция Майорская, в помещениях разбиты окна и крыши", - сообщила пресс-служба полиции Донецкой области. Пострадавших нет.

6 мая. Гольмовский. "Обстрел Гольмы. Час назад. Повреждены дома - ул. Больничная,17, 23, 25, 14, ул. Загородняя, 2. Чёрный Виктор Федорович (1938 г.р. ул. Загородняя,2 кв.15) - ранение грудной клетки. По улице Больничная поврежден газопровод", - в тот же день около 12:45 у себя на странице в "ВКонтакте" сообщил Иван Приходько. В свою очередь украинские военные сообщили, что в это же время велся обстрел по контролируемой ими части поселка Зайцево: "В результате артобстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом". Точные адреса и данные потерпевших так и не названы.

Ночь с 6 на 7 мая. Поселок шахты им. Гагарина. "Около 02:30 украинская армия обстреляла поселок Глубокая. Огнем повреждена кровля гаража по улице Ярошенко, 6/1", - сообщил Иван Приходько.

7 мая. Мичурино. И.о. главы Администрации Горловки: "Улица Коллонтай,35. Прямое попадание. Дом горит". Уже на следующий день Иван Приходько подробнее рассказал о военной ситуации в Горловке 7 мая: "Вечером был обстрел Зайцево. Женщина 1944 года рождения получила ранение голени. Кроме того, упав, она ушиблась в районе ключицы и плечевого сустава. Пострадавшая доставлена в больницу".

8 мая. Начало нового сезона в театре военных действий под.Горловкой. А так хотелось, чтобы эта "постановка" закончилась раз и навсегда, но...

Зайцево. Улица Карбышева,70 - прямое попадание. Карбышева,75, 75а - повреждено остекление.

Поселок шахты им. Изотова (Бессарабка). Иван Приходько: "В Никитовском районе зафиксированы попадания возле здания администрации, повреждения получили три дома". Переулок Клеверный,10 - попадание. Улица Седова,19 - прямое в крышу дома, оборваны провод. Улица Седова,31 - прямое попадание в хозпостройки. На пересечении улиц Седова и Гайдара перебит газопровод. Пресс-служба ГК «Донбассгаз»: "В 7 часов 20 минут аварийно-диспетчерская служба зафиксировала осколочные повреждения газопровода среднего давления с возгоранием газа по ул. Седова. Аварийная бригада локализовала аварию. Без газоснабжения временно осталось 25 многоквартирных домов (309 абонентов) и 320 домов частного сектора. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 39 человек и 6 единиц спецтехники. По состоянию на 11 часов газовики приступили к работам, предшествующим пуску газа".

9 мая. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК): "После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: 05:15 - 05:45 – Троицкое – Озеряновка; 09:30-09:50 – Жованка – Зайцево". Говорят, что как раз в ночь с 9 на 10 мая украинскими военными был занят участок (балка/овраг) вблизи дачного поселка Чигари, который входил в "серую зону" на линии разграничения. Через два дня начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов заявил: "В этом районе уровень вод настолько высок, что нет возможности вырыть окопы. Противник не способен вести огонь, потому что находится в низине, огневые средства сразу же будут обнаружены нами с господствующих высот… Огонь по Горловке ВСУ ведут из ранее занимаемых позиций, усилив его в ответ за провал своей бездарной операции. Они, прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, в дачном поселке Чигари". Но вот уже четыре дня бои под Глубокой (поселок шахты им. Гагарина) - не смолкают.

10 мая. Представительство ДНР в СЦКК: "В три часа ночи ВСУ открыли огонь по поселку ж/м "Комсомолец" на северо-западе Горловки. Было выпущено 12 мин калибрами 82 и 120 мм. Примерно в половине шестого огневому воздействию подвергся район Зайцево. Противник применил 122-мм артиллерию – 25 снарядов. Кроме того наблюдательная группа зафиксировала огонь по поселку Широкая Балка и району шахты имени Гагарина. Применялись тяжелые минометы, автоматические гранатометы, вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие".

11 мая. Представительство ДНР в СЦКК: "В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты Горловки: Широкая Балка, Зайцево, Верхнеторецкое, Озеряновка, пос. ш-ты Гагарина, Доломитное), блокпост "Майорск". Ранения получил житель Зайцево - Швыдкой В.В. 1981 г.р.". Более расширенную информацию дал Иван Приходько: "В результате обстрела был полностью уничтожен жилой дом по улице Полетаева,183. Домостроение по адресу Полетаева,185 также пострадало. Там повреждения получили хозяйственные постройки. Тяжелый раненый в шею мирный. Прямое. Артемовская, 38. Швыдкой Валерий".

12 мая. "Глубокая". Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов: "С 04:45 до 05:15 зафиксированы обстрелы по направлению поселка шахты Гагарина. Произведено 10 выстрелов из танка. В результате обстрела ранена пятнадцатилетняя девочка Екатерина Шипко, проживающая по ул. Стожка,138, кв. 11. Спасаясь от обстрела, она получила травму грудной клетки. На данный момент ребенок находится в больнице, диагноз – баротравма, ушиб грудной клетки. Кроме того, повреждены 6 жилых домов: ул. Черкасова, 1 (фасад, остекление); ул. Стожка,136 (кровля); ул. Стожка,138 (фасад, остекление, стена); ул. Полосухина,3 (поврежден газопровод); ул. Полосухина,4 (фасад, воронка во дворе); ул. Ужгородская,9 поселка шахты "Комсомолец" (прямое попадание боеприпаса)". Для локализации аварии газопровода по ул. Полосухина,4 работники ГК"Донбассгаз" вынуждены были временно отключить 72 частных дома на западной окраине Горловки.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 18:55 украинские военные снова открыли огонь по поселку шахты им. Гагарина. Уже с применением танков. В результате прямого попадания поврежден дом в переулке Макеевский,17 (кровля и окна). Также в ночь с 12 на 13 мая повреждены дома в Никитовском районе по: ул. Галилея,58 (остекление); ул. Галилея,11 (остекление); ул. Артиллеристов,60 (попадание в дом); ул. Весенняя, 29 (попадание в дом, гараж, повреждены кровля, остекление и фасад). По адресу ул. Полосухина,15/1 ранение получил мирный житель Ангелин В.С. (1974 г.р). Диагноз – закрытый перелом хирургической шейки правой (плечевой кости).

13 мая. Широкая Балка. Иван Приходько в 19:50 у себя на странице "ВКонтакте": "Попадания. Ул. Плотинная,138а, 140,142. И сейчас идёт обстрел 6/7". Также в результате обстрела повреждена ЛЭП. И чуть позже: "К сожалению, есть раненый. Короткий Сергей Владимирович, 1965, ул.Плотинная,142".

14 мая. У себя на странице в Фейсбуке около 23:15 я писал: "Вечер (хотя скорее уже и ночь) недобрый. Как он проходит для западных районов Горловки? Очень голосисто. Гроза. Дождь. Минометные осадки. Идут активные боевые действия в районе поселка шахты им. Гагарина (Глубокая). Падения за падением с перерывами на перекур. Почти целый день сегодня слушал о разрушениях на Глубокой за выходные дни. И о том, как жители этого поселка ищут в центре съёмное жилье. Об их уже постоянных ночёвках в бомбоубежищах. А войны, как бы и нет. Горловкское Зайцево номер три. Теперь и западные районы "счастливые слушатели" падающих концертов. Нет, войны нет".

Руслан Якубов: "С 16:40 до 17:25 было выпущена 31 мина калибром 120 мм по направлению Зайцево. По данному населенному пункту также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. До полуночи, а также с утра были обстреляны из артиллерии и минометов, поселки Зайцево, Глубокая, Гольмовский".

15 мая. Поселок "Глубокая" и ж/м Комарова ("Курганка"). "В 16:00 минометному обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок шахты им. Гагарина. Повреждения получило здание ОШ № 10 по адресу ул. Комарова, 34 (остекление). В общей сложности по поселку было выпущено 15 мин калибром 120 мм. Огонь велся из Дзержинска", - заявили в СЦКК ДНР.

Жители "Курганки" рассказывали мне, что такого "горячего" вечера, как 15 мая, у них не было уже пару лет. И то, чем велись "дуэли", было явно не миномёты. Я же у себя на странице в Фейсбуке этим вечером (21:25) писал: "Охохо... Западные районы Горловки. В такой близости я с зимы-весны 2015 года этот звук не слышал. Возвращаем орудия на традиционные позиции... 21:29 - А вот, товарищи, и прилёт. Тот самый, которого я не слышал в своем мирном районе с 2015 года. А не стоило забывать. И две "ответки" обратно. Кажется, вот и приближается горячее лето... 21:36 - салютуют снова. Уже дальше. Но так знакомо, словно года на три помолодел. 21:39 - прилёты где-то на северо-западе. Дрожание. Точно не минометы. Что-то потяжелее. 21:52 - тишина и гулко работают пулеметы. И что это было? Держу пальцы, чтобы без продолжения. 22:03 - семь-восемь прилётов снова в западном или северо-западном направлении. От нашего района далеко. Но все же... 22:19 - перестрелка продолжается. По предварительным данным, район обстрела - поселки Комарова и шахты им. Изотова (Глубокая). Но и в западных районах... ммммм... ощутимы перестрелки. 22:35 - снова в западных районах прибавили громкости. Но пока не опасно. Надеюсь".

"В 19.38 15 мая в Горловке, в Никитовском районе, вследствие артиллерийского обстрела повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроснабжения остались 2 тысячи абонентов", - пресс-служба МЧС ДНР.

16 мая. Гольмовский. Руслан Якубов: "В результате обстрела повреждения получили очистные сооружения городского водоканала по адресу ул.Паладина,95. Повреждено остекление, наружное освещение и кровля котельной". Иван Приходько: "Обстрел 152 мм снарядами. Плотина и пляж. Погибла молодая девушка 1983 гр. Воронченко Елена Владимировна. 22:35 обстрел возобновился".

А вот что пишет другая жительница Горловки Татьяна Слободчикова:

Мы живем в подъездах и подвалах... Сегодня нас убивают, в реальном смысле убивают по приказу кровавого президента Порошенко!

Мы, жители Горловки, выступаем в адрес ОБСЕ с резкой критикой. Возмущению нет предела, потому что сотрудники организации являются пособниками украинской армии и фактически корректируют огонь по жилым кварталам. Люди пытались понять, зачем приезжают члены ОБСЕ, если ситуация не меняется. Жители Горловки отмечают, что украинские бойцы начинают обстрелы сразу, как только уезжают представители ОБСЕ.

Очередная трагедия…

Сожженные дотла дома, погибшие люди, счет раненых идет на десятки… Попадания по всему городу, по жилым районам и объектам инфраструктуры.

Что еще должно произойти, чтоб люди в России и Украине проснулись и увидели эту страшную реальность? Сознательно армией страны, которая считает жителей Донбасса своими гражданами - уничтожаются объекты социальной и технической инфраструктуры…



Сколько людей должно погибнуть, чтоб мировое сообщество увидело всю глубину трагедии на Донбассе?

За полгода братоубийственной войны в Украине и в Донбассе погибло уже более 50 тыс. человек… И этому, похоже, нет ни конца, ни края…

Кто остановит эту бессмысленную и непонятную никому войну?

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