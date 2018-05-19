Сырьевая империя в лице Путина заверила Украину и Германию: газ будет

Транзит российского газа через Украину будет продолжен после запуска Nord Stream 2 ("Северный поток 2"), если это будет экономически целесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - сказал он в пятницу на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Президент отметил, что Россия всегда рассматривала "Северный поток 2" как сугубо экономический проект, и Москва готова к переговорам с украинской стороной по этому вопросу. Со своей стороны Меркель сказала: "Мы, со стороны Германии, убеждены, что и после строительства "Северного потока 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе".

Кроме того, канцлер призвала продолжать диалог с Тегераном по программе баллистических ракет после выхода из соглашения по иранской ядерной программе США.

Со своей стороны Путин заявил, что Москва и Берлин будут способствовать политическому урегулированию в Сирии.

"Констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, так и в стабилизацию ситуации "на земле", в предоставлении гуманитарной помощи населению Сирии", - сказал Путин по итогам переговоров. По его словам, в Москве отмечают "стремление ФРГ серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры Сирии".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Всё убожество внешней политики Путина - умещается в этих переговорчиках. Снабдить газом её величество Англию, а не только Германию - мы ещё ого-го кого сможем нашим газом снабжать в обход "братьев-славян"! Внешняя политика попуасов, поставляющих газ в страны с развитой индустрией - потому что свою индустрию загубили. Газ ведь в первую очередь топливо для индустрии, а не жилого сектора. И самое уже не смешное, а просто сиптоматичное, что и СМИ стали нечувствительны к этой позорной повестке дня - дают в эфир длиннющие фразы царя-Путина, обещающего газ странам, которые ввели санкции "против России" (но мы-то знаем, что против путинского сиовигархата). Чем тут хвастаться? Что "обставили" Украину, Нафтогаз "нагрели" - и будем торговать в обход? Так вас же, лохи вы нефтегазовые, клан вы несменяемый, - точно так же сейчас обставил клан Алиевых - поставляющий уже в Турцию и далее газ в обход России. Но - таки да, мы впереди планеты всей по разбазариванию советского газа (который открывали, для транспортировки которого в ГДР и другие страны соцлагеря строили газопроводы всем советским народом, то есть И Украина имеет право на этот газ). Но где частная собственность и постсоветские границы - там такой постановки вопроса быть не может. Недропользователь Газпром - решает, сколько нам, владельцам газа - за него платить, и платим мы в РФ больше (по соотношению зарплат и тарифов), чем в ЕС - вот ведь в чём ещё один зримый успех внешней и внутренней политики силовигархии, сиречь Путина.