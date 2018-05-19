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Московский листок

Прилепин поблагодарил Яроша и обещал "ответку". Такую же как за Мозгового?

Опубликовано 19.05.2018 в разделе комментариев 3

днр лнр правосеки
Прилепин поблагодарил Яроша и обещал "ответку". Такую же как за Мозгового?

Экс-руководитель "Правого сектора" (запрещён в РФ) назвал убийц комбата "Мамая". Дмитрий Ярош также добавил, что "это ждёт всех пришельцев и их местных приспешников, которые решили уничтожить наше государство".

Депутат Верховной рады, экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что убийцами командира бригады "Пятнашка" Олега Мамиева с позывным "Мамай" были три украинских силовика. Об этом передаёт ТСН. 

— Спасибо комбату Чёрному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать! — сказал Ярош. 

Депутат также добавил, что "это ждёт всех пришельцев и их местных приспешников, которые решили уничтожить наше государство".

На эту реплику в своём ФБ-аккаунте Захар Прилепин отреагировал уроком русского языка:

Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик.
Характерно, что киногерой "Рэмбо" пишется через "э". Неужели ротный решил назвать себя в честь французского поэта? Батюшки-светы. А Чёрный - в честь поэта Саши Чёрного? Ну и, наконец, малахольные, "Кипиш" (то есть, скандал, разборка - русское (!) жаргонное слово) пишется через "е" - Кипеш. Учите русский, бл*ди.

От редакции: Помнится, в 2015-м, когда в ЛНР и опять в мае был убит комбриг Мозговой, Захар тоже обещал "ответку"... Что там с Александром Гладким-то? Может, отдыхает в Трускавце и почитывает "Обитель" об ужасах советской империи и уверяется в верности выбранного Евромайданом пути? Обещанного три года ждут? Или "мы только собрались вычислять"? Или вообще версия о ДРГ украинской "Тени" была для отвода глаз, а место имел внутренний кипЕш - "скандал, разборка"? Мы вроде и по-русски, и по-украински говорить умеем, а всё равно не понимаем - может, учителем таких "ответок" выступает заправский бла-бла-мэйкер - "мой президент" который? Тогда какая разница - Чёрный ли, Рэмбо ли, через "е", через "ё", через "и"... 

Дмитрий Чёрный, редактор, гражданский

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
добрый советник написал 19.05.2018 15:09
Захару надо с собой жетон носить с правильным написанием его имени и фамилии
а вдруг его имя и фамилию неправильно напишут или назовут, а урок русского дать будет некому
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(без названия)
ничего не понял написал 19.05.2018 15:03
кто такой этот захер прилепало и что оно делает на Донбассе?
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Есть два варианта написания
Кипиш и кипеш. Оба верные. написал 19.05.2018 14:50
Прилепин для кого авторитет? Смех и только.
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