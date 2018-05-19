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Московский листок

Украина покинула и без неё мёртвый СНГ

Опубликовано 19.05.2018 в разделе комментариев 1

украина снг евромайдан
Украина покинула и без неё мёртвый СНГ

Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ. Об этом сообщается на его официальном сайте. "Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины со всех уставных органов стран СНГ. Нам больше нечего там делать, мы двигаемся дальше в Европу", - сказал он в субботу, 19 мая, во время поездки в Винницу. 

Ранее Порошенко пояснял, что страна прекратит участие в координационных органах Содружества, однако это "не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила". 

12 апреля Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. 23 апреля председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества, напоминает "Интерфакс". 

Украина была одной из трех стран - подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года вместе с Россией и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. 

В 2014 году, после госпереворота в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен. В октябре 2017 года Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ отмечал, что Украина де-юре остается в СНГ, хотя и не платит взносы.

А уже в 2016-м году Киев заявил, что работает над вопросом о прекращении своего членства в СНГ. Об этом заявлял глава т.н. "МИД Украины" Павел Климкин в эфире телеканала "112 Украина": "Мы изучаем вопрос выхода (из СНГ — ред.). У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий." 

Напомним, соглашение о создании СНГ было подписано лидерами России, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года. В десятой статье соглашения говорится, что "каждая из высоких договаривающихся сторон оставляет за собой право приостановить действия настоящего соглашения или отдельных его статей, уведомив об этом участников соглашения за год". 

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Всего комментариев к статье: 1
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Чукча написал 19.05.2018 18:30
Баба с возу...
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