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Московский листок

Пытавшихся захватить православных заложников в Грозном моджахедов перестреляли

Опубликовано 19.05.2018 в разделе комментариев 0

чечня исламизм рамзан
Пытавшихся захватить православных заложников в Грозном моджахедов перестреляли

Четверо боевиков, пытавшихся захватить в Грозном прихожан в церкви Архангела Михаила, уничтожены. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. "Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан, - сказал он. - В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены" (цитата по ТАСС). 

По словам Кадырова, от полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести. 

Однако по уточненным данным, в результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин, сообщил "Интерфаксу" представитель правоохранительных органов в субботу.

"По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения", - сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области. 

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - сказал представитель правоохранительных органов. 

У боевиков еще были пистолеты, ножи, а также маленькие топорики. В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. "Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран", - сказал собеседник агентства. 

Он подтвердил, что спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящее время обстановка вокруг церкви Архангела Михаила нормализуется, в частности восстановлено автомобильное движение. 

Позже представитель правоохранительных органов сообщил, что настоятель храма не признал в одном из убитых прихожанина - таким образом, это мог быть пятый боевик. "Настоятель церкви Архангела Михаила не признал в одном из убитых прихожанина, возможно, этот человек также является боевиком", - сказал собеседник "Интерфакса".

Напомним, вчера в Госдуму был внесен законопроект об увеличении количества допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Инициатива предложена парламентом Чеченской республики, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. 

Авторы инициативы предлагают внести поправку к Конституции "О сроках замещения должности президента РФ". 

"Законопроект предлагает внести в часть 3 статьи 81 Конституции РФ изменение, изложив ее в следующей редакции: "3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более трех сроков подряд", - указано в пояснительной записке. 

Между тем в Совете Федерации уже отказались поддержать инициативу парламента Чечни о внесении изменений в Конституцию, отмечает РИА "Новости".

"Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять Конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли Основной закон и должны ему соответствовать", - заявила агентству зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Афанасьева. "Если же депутаты парламента Чечни считают такие изменения жизненно необходимыми, пусть инициируют всенародный референдум", - отметила сенатор. 

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