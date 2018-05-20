"Добро пожаловать в монархию династии Назарбаевых"

Ну вот и случилось! 16 мая Сенат парламента Казахстана принял законопроект о Совете безопасности (СБ), как о конституционном органе, и одобрил пожизненное руководство им Нурсултаном Назарбаевым. Мы об этом писали и говорили давно, заявляя о том, что новый СБ это монархический орган Назарбаева.

Это венец бонапартистской диктатуры и необходимый этап установления династической системы преемственности власти, когда пожизненность руководства высшим конституционным органом, закладывает основы монархии. По сути это уже своеобразная монархия, и вовсе не конституционная. Можно сказать, что это Конституция становится филькиной грамотой и прикрытием реальной самодержавной монархии, а не наоборот.

Сейчас просто узаконили то, что есть фактически и теперь суперарбитр, находясь на вершине пищевой цепочки казахстанского капитализма, сам будет определять из своих ближайших родственников, кто будет следующим президентом, оставаясь при этом полновластным правителем. Правда власти назвали СБ скромно «координирующим конституционным органом».

— Проект закона определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности. Таким образом, законопроектом предлагается признать координирующим конституционным органом Совет безопасности, — заявил министр юстиции Марат Бекетаев, выступая перед депутатами Сената.

Современная тирания всегда нуждается в легальном прикрытии и оправдании. И даже появление нового никем не избираемого и никому не подконтрольного верховного органа оправдывается необходимостью обеспечения безопасности в стране. Якобы к его задачам отнесено рассмотрение основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, а также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях.

Новый Совбез показывается через кривое зеркало официальной пропаганды, как необходимая «конституционная реформа» для «сохранности внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя и национальных интересов страны на международной арене». Более того, решения этого органа должны быть обязательны и для парламента, и для правительства, и для местных властей и всех ведомств!

Раньше мы также писали, что СБ копирует государственные монархические традиции султаната Османской империи. Так как Совет Безопасности подменяет собой и правительство, и парламент, и конституционный совет и верховный суд, и становится неким коллективным суперарбитром, повторяя ДИВАН Высокой Порты в Османской империи, который состоял из Великого визиря, иных визирей и аги янычар, заменяя отсутствующего султана.

Подобная «подушка безопасности» нужна режиму, чтобы обеспечить плавность и безболезненность процесса установления династической системы власти, когда следующим президентом будет избрана Дарига Назарбаева, при фактическом сохранении власти отца. В последующем СБ должен будет обеспечить увековечивание господства династии Назарбаевых и выдвижение на царствование сыновей Елбасы от третьего брака.

Поэтому другими конституционными поправками у граждан была отобрана возможность самовыдвигаться в качестве кандидатов на президентский пост, а на местах уничтожено право граждан самовыдвигаться даже в качестве кандидатов в депутаты маслихатов. Выборы в Мажилис также осуществляются давно только по партийным спискам, утверждаемыми в администрации президента.

Сенат, так он вообще формируется выборщиками из числа депутатов тех самых маслихатов и никем не избираемой Ассамблеи Народов Казахстана (АНК), которые также скопированы с «Народных Кортесов» испанского фашистского диктатора Каудильо (Елбасы по-испански) Франко. По сути, народные массы давно отодвинуты от «избирательных процессов», которые превратились в формальный спектакль по легитимизации диктатуры.

Все эти приготовления и создание нового высшего органа говорят также о неуверенности Елбасы и его ближайшего окружения в возможности удержания власти и о страхах перед теми самыми бесправными народными массами, которые могут в одночасье восстать. Этот СБ также и оперативный штаб нынешней клики и всего правящего класса по борьбе с надвигающейся угрозой революции.

Именно с этой позиции и надо рассматривать желание Назарбаева опереться на иностранную военную помощь, как необходимую опору при создании монархии. Елбасы пришел к выводу, что его планы установления династической системы может обеспечить только военная и политическая поддержка США, стран Запада, Израиля и Саудовской Аравии. Поэтому Назарбаев дает зеленый свет строительству американских военных баз, лабораторий по производству биологического оружия, а также открыл центр низкообогащенного урана в Восточном Казахстане

Именно поэтому Назарбаев предлагает с виду абсурдную и убыточную идею прорытия канала, соединяющего Каспий и Азовское море, а также освоение экономически невыгодного маршрута Актау – Баку – Поти, которые могут иметь под собой только военные цели переброски войск НАТО в акваторию Каспийского моря и для спасения монархического режима Елбасы. Именно поэтому Назарбаев пытается сколотить блок диктаторов стран Центральной Азии с целью выхода из ОДКБ и подрыва ЕАЭС.

Для того, чтобы отвлечь народные массы от своих планов установления монархии, Назарбаев пытается сыграть на грубом популизме, предлагая дешевую ипотечную программу, развертывая национал-популистскую кампанию по переименованию улиц, площадей и населенных пунктов, введением латиницы. Он даже, будучи миллиардером, демагогически заявляет на различных форумах о вопиющем неравенстве в мире между богатыми и бедными!

В этом же ключе обмана и отвлечения надо понимать и создание властями искусственных националистических движений и организаций под руководством главного идеолога режима и заместителя руководителя администрации президента Марата Тажина. Именно с этой целью в Брюсселе была создана искусственная прозападная «оппозиция» под названием «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), которая сейчас вольготно сейчас чувствует внутри страны и рассчитана на тех, кто хочет действовать в легальных условиях.

Но это все вместе создает величайшую угрозу для страны, как в виде вовлечения Казахстана в боевые действия на стороне США, Саудовской Аравии и Израиля против Ирана в случае появления военных баз коалиции на Каспии, а также в целом к дестабилизации военно-политической ситуации в Центральной Азии с опасностью территориального передела и изменению существующих границ. Эта авантюра режима вообще может закончиться уничтожением Казахстана.

Понимая это, необходимо бороться против режима и его планов установления монархии, так как эта борьба есть борьба за сохранение целостности страны, за освобождение простого народа от цепей рабства и угнетения!