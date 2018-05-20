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Московский листок

Анатолий Баранов: интересная идея - разбить население Крыма на две неравные части

Опубликовано 20.05.2018 в разделе комментариев 2

украина война крым киев
Анатолий Баранов: интересная идея - разбить население Крыма на две неравные части

Дл интервью "Свободной прессе" по поводу управления Крымом из Киева.

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над поправками в конституцию, касающимися статуса т.н. «Автономной Республики Крым». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», в пятницу, 18 мая, заявил Петр Порошенко.

Сообщается, что, согласно поправкам, в случае возникновения в Крыму «угроз государственному суверенитету Украины», президент Украины получает право вводить на территории полуострова особый режим управления, назначать специального государственного чиновника и прекращать работу местных органов власти. 

Кроме того, предлагается создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая, согласно заявлению Порошенко, должна будет представлять интересы всех жителей региона.

- Это уже давно обещают. Почему сейчас об этом вспомнили? Решение продиктовано давлением «Меджлиса» или иными причинами?

- Думаю, давление несуществующей организации, каковой является «меджлис», тоже может быть только несущественным. Другое дело, что накануне выборного цикла крымские татары, живущие на территории Украины, должны почувствовать заботу о себе со стороны правящего клана и соответственно поддержать. 

Опять же интересная идея – разбить население Крыма на две неравные части. Русских и русскоязычных граждан, сделавших выбор в пользу России, и крымских татар, которые тоже проголосовали все за независимость Крыма – это вообще-то был главный пункт программы «Меджлиса», и в основном проголосовали и за вхождение в состав России. Но теперь, после того, как четверть века Киев вообще не замечал проблем крымскотатарского народа, решили «вспомнить» об этом пункте программы и поиграть в татарскую «независимость», впрочем, все равно в составе унитарного государства Украина. Как это возможно? На Украине возможно всё… Не думаю, что кого-то из крымских татар в Крыму это заинтересует. А вот киевские татары могут попользоваться. 

- Сообщается, что, благодаря разработанным поправкам, в случае возникновения на полуострове «угроз государственному суверенитету Украины», президент страны получит право вводить на территории полуострова особый режим управления, назначая специального государственного чиновника и прекращая работу местных органов власти. Как это будет выглядеть на практике? 

- А был такой замечательный фильм «Корона Российской империи». Там очень хорошо изображена борьба «наследников» престола в эмиграции, Ролан Быков бесподобен просто. Вот так и будет выглядеть, только без талантливых актеров. На уровне малохудожественной самодеятельности. 

- Также рабочая группа предлагает создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона. Чьи интересы в реальности будет представлять этот орган и чем заниматься? 

- Крымская «рада» по-русски – совет. Обычно представительный орган избирается на территории, которую представляет. Конечно, никаких выборов в Крыму они провести не смогут. То есть это будет по существу полная фикция. Для чего? Так в Крыму есть Верховный совет – со советских времен, никто его не разгонял, ни на какие «думы» и «рады» не заменял. Его легитимность абсолютна. Вот для вытеснения и замещения Верховного совета Республики Крым и создается новый орган. В принципе, надо было еще в 2014-м году создавать в Харькове Верховный совет УССР и забирать легитимность у новоназначенной «верховной рады» в Киеве. Но чего-то не хватило, то ли мозгов, то ли яиц. И теперь Киев пытается применить эту технологию уже в российском Крыму. 

- На практике это как-то отразится на ситуации вокруг Крыма? На жизни крымчан или жителей Херсонской области? 

- На жизни крымчан это отразиться никак не может в принципе. А в Херсонской области появится целый слой чиновников без применения к территории. Будут бухать в местных кабаках, щупать местных девок, они там добрые… Больше им там делать особо нечего. 

- Как долго киевские политики будут еще делить шкуру неубитого медведя? Стоит ли вообще обращать внимание? 

- Внимания особого обращать однозначно не стоит. А как долго они будут этим заниматься? Ну Япония вот Курилы до сих пор делит, с 1945 года. Это вообще долгая история обычно. Скажем, несколько римских епископов о сих пор, с 13-го века, носят титулы патриархов Константинополя, Антиохии и так далее. Французские короли из династии Валуа всю дорогу носили титул «константинопольских императоров», хотя в Константинополе вообще давно турки сидели. Удивляюсь, что они там в Херсоне или прямо в Киеве не завели еще Крымскую епархию. А что? Забавно было б…



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Всего комментариев к статье: 2
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Надо только выучиться ждать...
Евгений Ихлов написал 20.05.2018 00:46
Вот восточноевропейцы и прибалты 46 лет ждали, но дождались! Когда Навальный войдет в Кремль - Ярош войдет в Симфу!
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(без названия)
бука-бяка написал 20.05.2018 00:23
ГДР и ФРГ таки объединились, и Прибалтика вышла из под власти Московии
коммунисты тоже кстати все мечтали о возвращении Финляндии, пока им по рукам не надавали
так бывает по всякому, а глядя на то как разваливается РФ, поневоле подумаешь что у Украины все получится...
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