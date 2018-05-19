Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Кубе объявлен двухдневный траур по погибшим в "Боинге"

Опубликовано 19.05.2018 в разделе комментариев 0

куба авиа
На Кубе объявлен двухдневный траур по погибшим в "Боинге"

Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 под Гаваной. Он продлится два дня. Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги, сообщает газета Granma. 

По последним данным, из 110 человек, находившихся на борту, выжили три женщины. Ранее СМИ сообщали, что одна из спасенных скончалась в больнице. Но позже - около девяти вечера пятницы по местному времени - Granma со ссылкой на директора больницы доктора Альберто Мартинеса Бланко сообщила, что все три женщины живы, они находятся в стабильно тяжелом состоянии. 

По данным министерства связи и транспорта Мексики, пятеро членов экипажа, включая пилотов, были мексиканцами. Мексиканская компания-владелец лайнера Global Air прошла проверку в ноябре прошлого года и имела необходимые для оказания услуг документы, передает "Эхо Москвы". 

Лайнер вылетел в 12:08 по местному времени (19:08 по Москве ) и спустя минуту упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от кубинской столицы. По словам очевидцев, самолет задел линии электропередачи при попытке вернуться в аэропорт. 

По информации Granma, почти все пассажиры, за исключением пяти человек, были гражданами Кубы, летевшими внутренним рейсом из Гаваны в Ольгин. Ранее СМИ сообщали, что на борту находились в основном иностранцы. В МИД Аргентины сообщили, что среди жертв авиакатастрофы есть два аргентинских гражданина, передает ТАСС. В посольстве РФ заявили, что россиян на борту не было. 

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики лайнера еще не обнаружены.

В связи с проглянувшим в трагедии "мексиканским вопросом" некоторые СМИ вспомнили недавние высказывания Трампа о мексиканских гастарбайтерах. Правительство Мексики заявило протест президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он назвал мигрантов, въезжающих на территорию Соединенных Штатов, "животными". Американский лидер в четверг, 17 мая, пояснил, что, употребляя жесткое сравнение, он имел в виду членов преступных группировок, передает агентство Reuters.

Тем не менее мексиканские власти посчитали подобные высказывания неприемлемыми. Министр иностранных дел страны Луис Видегарай Касо сообщил, что власти подают официальную жалобу в Госдепартамент США, передает El Siglo de Durango. Как считает глава МИД, высказывания Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон не чувствует себя обязанным уважать права человека.

"Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", - говорится в заявлении мексиканского правительства, которое цитирует РИА "Новости". По мнению властей, слова Трампа нарушают принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.

Новости по теме:

На Кубе разбился Boeing с сотней пассажиров

Трампу, считающему мексиканских мигрантов животными, заявлен официальный протест Мексики



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Кубе разбился Boeing с сотней пассажиров
На Кубе разбился Boeing с сотней пассажиров
19.05.2018
Игорь Стрелков: мы не сложим руки, пока не протянем ноги...
Игорь Стрелков: мы не сложим руки, пока не протяне...
19.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вариант завоевания ДНР и ЛНР для хунты хуже ввода "миротворцев" (0)
На Кубе объявлен двухдневный траур по погибшим в "Боинге" (0)
Пытавшихся захватить православных заложников в Грозном моджахедов перестреляли (3)
Украина покинула и без неё мёртвый СНГ (1)
Прилепин поблагодарил Яроша и обещал "ответку". Такую же как за Мозгового? (9)
Сырьевая империя в лице Путина заверила Украину и Германию: газ будет (7)
На Кубе разбился Boeing с сотней пассажиров (1)
Хроники майских обстрелов "своих граждан" в Донбассе со стороны ВСУ (8)
Будет и сын министром, если отец министр (20)
Полицейские перед "мундиалем" (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Стачка железнодорожников Украины: борьба продолжается
Максим Калашников Максим Калашников: О невыносимых победах - И.Стрелков и АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Мы ожидали успеха, но результатом стал триумф"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Министр должен быть из хорошей семьи, с хорошей родословной
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss