На Кубе объявлен двухдневный траур по погибшим в "Боинге"

Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 под Гаваной. Он продлится два дня. Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги, сообщает газета Granma.

По последним данным, из 110 человек, находившихся на борту, выжили три женщины. Ранее СМИ сообщали, что одна из спасенных скончалась в больнице. Но позже - около девяти вечера пятницы по местному времени - Granma со ссылкой на директора больницы доктора Альберто Мартинеса Бланко сообщила, что все три женщины живы, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По данным министерства связи и транспорта Мексики, пятеро членов экипажа, включая пилотов, были мексиканцами. Мексиканская компания-владелец лайнера Global Air прошла проверку в ноябре прошлого года и имела необходимые для оказания услуг документы, передает "Эхо Москвы".

Лайнер вылетел в 12:08 по местному времени (19:08 по Москве ) и спустя минуту упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от кубинской столицы. По словам очевидцев, самолет задел линии электропередачи при попытке вернуться в аэропорт.

По информации Granma, почти все пассажиры, за исключением пяти человек, были гражданами Кубы, летевшими внутренним рейсом из Гаваны в Ольгин. Ранее СМИ сообщали, что на борту находились в основном иностранцы. В МИД Аргентины сообщили, что среди жертв авиакатастрофы есть два аргентинских гражданина, передает ТАСС. В посольстве РФ заявили, что россиян на борту не было.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики лайнера еще не обнаружены.

В связи с проглянувшим в трагедии "мексиканским вопросом" некоторые СМИ вспомнили недавние высказывания Трампа о мексиканских гастарбайтерах. Правительство Мексики заявило протест президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он назвал мигрантов, въезжающих на территорию Соединенных Штатов, "животными". Американский лидер в четверг, 17 мая, пояснил, что, употребляя жесткое сравнение, он имел в виду членов преступных группировок, передает агентство Reuters.

Тем не менее мексиканские власти посчитали подобные высказывания неприемлемыми. Министр иностранных дел страны Луис Видегарай Касо сообщил, что власти подают официальную жалобу в Госдепартамент США, передает El Siglo de Durango. Как считает глава МИД, высказывания Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон не чувствует себя обязанным уважать права человека.

"Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США", - говорится в заявлении мексиканского правительства, которое цитирует РИА "Новости". По мнению властей, слова Трампа нарушают принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.

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