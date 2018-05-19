Вариант завоевания ДНР и ЛНР для хунты хуже ввода "миротворцев"

В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назвали три варианта «возвращения» территории Донбасса под контроль Киева. По словам замглавы ведомства Юрия Грымчака, в рамках первого сценария можно сдаться, чтобы быстро достичь мира. «Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», — отметил политик.

Также существует военный сценарий. Грымчак подчеркнул, что соответствующий расклад по многим причинам маловероятен.

Оптимальный вариант для Украины — ввод миротворцев в Донбасс с последующей передачей региона под контроль Киева, добавил замглавы ведомства, сообщает украинское онлайн-издание «Обозреватель».

Весной 2014 года жители Донбасса объявили о создании народных республик — ДНР и ЛНР. После референдума в мае они провозгласили себя независимыми от Украины. Со стороны Киева началась вооруженная операция против мирных жителей регионов, которая не прекращается до сих пор. Жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

А вот как начинался месяц май в ДНР.

Поселок шахты им. Ленина, 4 мая. "Утром были прилеты по центру Горловки. Повреждены два домостроения по улице Красноградская, 33. Пострадавших, к счастью, нет", - и.о. главы Администрации Горловки Иван Приходько. Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: 05:45 - 6:41 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский (32 мины калибра 120 мм); 06:35 - 6:43 – н.п. Жованка – н.п. Зайцево: выпущено 14 мин калибра 120 мм".

Зайцево. "В первой половине дня украинская сторона вновь обстреляла Зайцево. Прямым попаданием снаряда поврежден жилой дом по улице Красных партизан", - рассказал донецким масс-медиа горловский градоначальник. Он отметил, что на момент обстрела в доме находилась пожилая женщина: "К счастью, хозяйка чудом уцелела, все обошлось".

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