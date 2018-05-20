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Московский листок

Путин учредил "партию Навального", чтобы отдать ему власть?

Опубликовано 20.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

митинг навальный прокуратура
Путин учредил "партию Навального", чтобы отдать ему власть?

Ну, красиво же - а? Арестованный правдоруб Леша прямо из узилища проводит в бизнес-центре «Омега Плаза» съезд своих сторонников. В едином порыве они объявляют об учреждении партии «Россия будущего» и принимают устав.

С подачи «Интерфакса» новость о съезде в бизнес-центре «Омега Плаза» быстро пошла гулять по свету. Срочно захотелось провести остаток ночи уже не с любимой девушкой. А, отодвинув ее подальше, заняться чтением программно-уставных, а, может быть, даже и остальных учредительских документов. Не каждый же день и не каждый узник режима может вот так в бизнес-центре «Омега Плаза»…

А что? Партия на базе Фонда борьбы с коррупцией, думается, была бы ничуть не хуже, чем давно сгнившее «Яблоко» с поседевшим Гришей с бородкой под Плеханова. Или ЛДПР бессменного кандидата старичка Жириновского.

Что хорошего сделало «Яблоко» за 25 лет? Ну, подарило миру Яровую. А еще? А «партия соколов», имевшая, как говорили, лубочно-лубяночное происхождение? Обеих этих тусовок давно нет, но о них нам все время напоминают. Вечная память.

А скандальные расследования ФБК уже который год будоражат общественную мысль. Правда, партайгеноссе Зюганов уверяет, что лучшие его клипы, как про «Димона» и Чаек, снимало ЦРУ.

Если так - это стыд же для ФСБ неимоверный. А где «зеркальный», он же адекватный ответ? Что-то мы не видим, чтобы осиротевшая после провала Анечки Чапман Служба внешней разведки радовала нас такими же детективчиками на американские темы. Где блокбастер про беспримерное жлобство и взятки ихнего главного пресс-секретаря?

И про семейный бизнес генерального прокурора США тоже кинушек не видать. Видать, пленка кончилась.

Только что директором ЦРУ назначили немолодую уже Джину Хаспел. Давайте, покажите, что у вас на нее есть? Чем она негативным в молодости и вообще в разведке занималась?

Съезд наши борцы с коррупцией провели - что дальше? Тут-то и начинается самое интересное. Партию надо прописать не меньше, чем в 45 субъектах РФ. В них, стало быть, создавать и регистрировать свои отделения.

На все эти радости нужны деньги и немалые. Десятки миллионов рублей. На ежемесячное содержание центрального штаба и «обкомов» тоже. Но главное - согласие Кремля, не так ли?

Если на местах все пройдет без сучка и задоринки - партию нужно зарегистрировать в Минюсте. Это такую-то круто-оппозиционную?

«Да вы с ума сошли!» - с порога заявят с ним. И станут на зуб пробовать каждый абзац программы и устава. Нет ли в них пресловутых «разжигания» и «возбуждения»?

Вы скажете, по Конституции и закону граждане имеют право создавать партии. Правильно, это по Конституции и закону. А по жизни все решают чиновники. Первый раз живете, что ли?

По Конституции власть принадлежит народу. А по жизни - Его благородию. Потом снова ему, потом опять ему, потом все время ему…

На моих глазах мурыжили движение «Отчизна». Взрослые его начальники, как дети малые, поверили послаблениям Димона (500 человек) и надумали преобразоваться в партию. Все сделали, как требовалось.

Тоже учредительный съезд провели. Но зарегистрировали ее только после того, когда лидеры, собственно, вытравили из программы и устава весь бойцовский дух. Особенно чиновникам не нравились два слова - «русский народ». Отовсюду потребовали его удалить.

Но все равно организаторы не уложились в сроки регистрации в 45 субъектах. Так что все их души прекрасные порывы и денежки накрылись медным тазом.

А ведь это очень серьезные люди, имевшие немалый опыт работы на руководящих должностях в Союзе и в КПСС. Возглавляет «Отчизну» бывший 1-й секретарь Московского горкома партии Юрий Прокофьев.

Но и он не распознал ловушки Кремля: ухлопать массу денег на съезд, регистрацию региональных отделений и… остаться у разбитого корыта.

Все же Ленину было проще. Не надо было регистрировать свою РСДРП у царя, согласовывать с ним программу и устав.

Почему я написал в заголовке, что это Путин создал «партию Навального»? Потому что считаю правдоруба Лешу спецпроектом Кремля. И не только я.

Потому что вижу за этим съездом в бизнес-центре «Омега Плаза» направляющую руку и волю четырежды нацлидера. Были у него молодежные проекты типа «Жующие вместе», «нашисты» и селигерки. Все сгинуло за полной бездарностью «вождей», совращением несовершеннолетних и преждевременными родами.

Так что ему дозарезу нужна сегодня партия для контроля над школьной и студенческой молодежью.

Чтобы окормлять ее с помощью «второразрядного агента КГБ» и направлять по рельсам православно-послушного патриотизма по-володински.

 

P.S. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, а может и совпадать.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Удмурт написал 20.05.2018 00:05
А кто такой Провальный? Бездарность проигрывавшая деньги своих клиентов на бирже? А может вор-мошенник сделавший десятки миллионов на воровстве леса? Шестерка госдепа и копия (реинкарнация) Эльцмана?
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