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Московский листок

Скрипаль воскрес!

Опубликовано 20.05.2018 в разделе комментариев 2

англия скрипаль
Скрипаль воскрес!

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, в начале марта в Солсбери, выписали из больницы, пишет BBC News.

Путин уже прокомментировал выздоровление Скрипаля: «Дай бог ему здоровья. Мы очень рады». При этом добавил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» приводит к практически мгновенной гибели человека.

***

А вы говорите, чудес не бывает.

Первыми чудо спасения от самого ядовитого в истории вещества продемонстрировали коты и хомячки Скрипалей. Они его просто не заметили.

Правда, потом это чудо подправили сотрудники спецподразделения британской разведки, уничтожив хомяков и кота при помощи огнемета. Так что огнемет оказался все же смертоносней "Новичка". 

Хотя одному коту удалось скрыться - тоже можно отнести либо к категории чудес, либо к крупному провалу британской разведки...

Потом чудесным образом спаслись и сами Скрипали, отец и дочь, которых подобрали на скамеечке, приняв за забухавших британцев, и отправили в местную больничку. 

Главным чудом было то, что в обычной городской больничке смогли спасти от наиболее ядовитого вещества в истории человечества сразу всех пострадавших на скамеечке - сначала излечилась дочь, причем полностью, без последствий. А теперь вот и папаша - трудно сказать насчет остаточных явлений, но держится огурцом.

Странно, что на этот очевидный пример чудесного спасения и исцеления никак не отреагировала местная англиканская церковь. Хотя чудо подтвержденное, даже еще и неоднократно. Возможно, это связано с тем, что Скрипали не англикане. Но коты-то ведь британские!

Итак, от самого смертоносного вещества не пострадали ни люди, ни коты, ни хомяки. Пострадала только Российская Федерация - разработав и изготовив такое барахло, чего было ожидать? Вот кабы половина Солсбери окочурилась, тогда ого-го! 

А так только санкции. За нерадивость.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Скрипаль воскрес!
Мытарь написал 20.05.2018 01:43
Недоработочка.
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(без названия)
!!!TOTOTOT-GRJDJOT--TAKI!!!&& написал 20.05.2018 01:10
"Вот кабы половина Солсбери окочурилась"
- Таки лучче бы половина англопитекии окочурилось - сразу таки в мире вполовину войн стало бы меньше - то таки да...
Кроме шуток! Это же надо так дозировать отраву, чтобы таки организмы не сдохли, а только потеряли сознание - таки обои!
То еще надо учесть, что свою порцию отравы ихняя терезиха, которую англопитеки выбрали, таки получила - таки иначе почему у нее пена из рта валила? То таки да-аа?
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