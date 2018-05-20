Российская сознательная бестолковщина

Пришёл с огорода немного отдохнуть, попить чая и естественно включил чёртов ящик. Президент встречается с Меркель у двери какого - то элитного особняка. Перед президентом стоит премьер с довольной улыбкой. Оказывается в Сочи в президентском отеле "Бочаров ручей" президент встречается с премьером и тот докладывает ему о составе и конкретных лицах нового - старого правительства. В Сочи прибыли и министры и другие нужные чиновники. Раз они встречаются значит премьер прилетел в Сочи на другом самолёте. Им позволено всё. О расходовании средств на личные прихоти они не зацикливаются. Разве утвердить состав правительства Медведеву надо было лететь в Сочи? В Москве это сделать не удалось? Когда же этот бардак кончится? И народ вообще не воспринимает жизнь нашего руководства. Да они живут и пользуются всеми благами, которые только человек мог придумать. Медведев совмещает приятное с полезным. Теперь у него 10 замов, можно вообще не работать. Пришёл дал указание и по своим делам. Полетел в Сочи позагорать, отдохнуть от трудов праведных. На эти средства можно свозить ребёнка в Германию на операцию. Почти каждый день телевидение, радио просят народ скинуться на лечение детей за рубежом. Премьер конечно таких передач не смотрит, да и откуда у него такие средства. Его возят в Сочи в другие города за счёт бюджета. Так думает не только автор этих строк, но и большинство нищего населения.

Вот гражданин из Перми Б.Петров пишет о поездке Б.Титова перед выборами в Лондон где встречался с олигархами. По возвращению передал в Кремль список из 10 человек, которые готовы вернуться в Россию. Естественно с теми миллиардами, которые украли. Далее он пишет, что нельзя прощать жуликов. Не о том пишет гражданин Б.Петров. Судить таких людей никто не будет. Деньги решают все проблемы жуликов. Допустим, что такой человек вернулся и перевёл свои миллиарды в какой то банк России. Ему президент, премьер или доверенное лицо власти говорит, что вы должны построить мост через Лену, который уже десятки лет местная власть не может построить. При этом деньги которые жулик вернул всё равно принадлежат ему. И построив мост он будет получать дивиденды. А если строительство произошло только на его средства, то это мост лично его и он будет получать с него определённый процент. Так что Б. Петров вы не совсем правильно понимаете возврат уворованных средств в России и вывезенных за её пределы.

Амнистия это добровольная процедура возврата незаконно вывезенных средств, когда собственник остаётся хозяином этих средств. Национализировать вывезенные активы власть не решается. У неё на это нет не только желания, но и возможности. Кто же добровольно вернёт миллиарды с трудом "заработанные" и не законным путём вывезены за рубеж. Они там не лежат в мешках как у Григория Слабикова, который возглавлял Северо - Западный округ Ростехнадзора, они работают на наших врагов.

Действительно наши люди потеряли ориентиры и говорят разную чепуху. Этот же Б. Петров пишет, что для того чтобы вернуть в страну жуликов с деньгами надо строить деловые отношения с другими странами на взаимной основе. Этот гражданин толи вчера родился, толи не вышел головой. В капиталистическом мире деловые отношения строятся на основе силы государства. Наш бюджет нищего государства поэтому с нами никто не будет строить деловые отношения. Только на основе выгоды сильного государства. На различных тусовках в том числе О. Белова задаёт вопрос, когда с нами будут разговаривать и контактировать на взаимовыгодной основе? Ни одного правильного ответа. Политики, депутаты, журналисты вся эта публика жирует на нищете народа и поэтому они не могут сформулировать правильный ответ. С нами другие страны и особенно США будет разговаривать на равных, когда наш бюджет будет равен 75 % бюджета США. Президент говорил и на Послании и после принятия присяги, что в стране 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Теперь прожиточный минимум. Кто из них попробовал пожить месяц, два на 11500 рублей? Никто они даже не задумываются над таким для них простым вопросом. На тусовках нищих не бывает, поэтому о жизни народа никогда не ставят вопросы для обсуждения.

Дурдом среди простого народа на каждом шагу. Поэтому мы живём в десятки раз беднее чем наши враги, которых наши отцы и деды закопали, жаль что не всех. Например, пишут, что экстрадиция жуликов в страну, где они совершили преступление, должна стать нормой в международных отношениях. Сказка про белого бычка. Нормой в международных отношениях давно стал доллар. А наши как пишет гражданин, жулики вывозят именно доллары. Хотя это не жулики - это либо воры, либо мошенники. Почему воры? Да потому что они воруют результаты чужого труда. Просто в капиталистическом обществе такое воровство введено в ранг закона. Именно на присвоении чужого труда и существует капитализм, а тем более бандитски- воровской.

Далее Б.Петров пишет, что стало модно проводить международные форумы по различным вопросам, которые беспокоят общественность. Общественность не может решать международные вопросы. У неё на это нет полномочий. Международные форумы лепят чиновники тех стран, которые на грани выживания. Например, Россия. Действительно нашим чиновниками проведено несколько десятков различных форумов. Что нибудь изменилось? Нет, большинство населения вообще не знают о таких тусовках. Наши чиновники пытаются заполучить на этих форумах согласия на получение инвестиций. Кое какие средства приходят. Фактически это наши денежки вывезенные за бугор отмыты и теперь могут возвращаться в качестве инвестиций. Это уже денежки не наши. За них мы будем расплачиваться да ещё с процентами. "Было бы полезно на таких форумах обсудить вопрос о том, чтобы не было в мире места, где мог бы спрятаться преступник от возмездия за совершённое преступление". Народ и автор впадают в маниловщину. Это капитализм и деньги во всех странах стоят на первом месте. Вот бывший министр финансов и зам губернатора Московской области Кузнецов вывез миллиарды и прокуратура делала запрос на его возврат. Во Франции его полиция даже задерживала. Ну какой дурак выдаст миллиардера. Если бы он приехал голым то пожалуйста. Некоторые небольшие государства живут и надо сказать хорошо живут именно на тех средствах, которые воровской люд привозит в государство для отмывания и безбедной жизни.

Просматривая современные газеты, которые претендуют на главные издания страны постоянно наталкиваешься на бестолковщину. И чем бреда больше тем охотнее редколлегия печатают на своих страницах. Вот в уважаемой газете пишет заметку ветеран Отечественной войны, член ВКПб - КПСС- КПРФ И.М.Александоров "Разоблачать фальшивый лозунг". Сперва он положительно отзывается о журналисте П.Толстым, который вёл передачу "Время покажет", а теперь заместитель председателя Госдумы. И вдруг разочаровывается в нём так как он проголосовал за разорительный бюджет. А что он не должен был голосовать? Партийная солидарность такого не допускает. Однако автор плохо слушал первого П.Толстого. Он сразу дал понять слушателям, что не переносит плановую экономику и социализм. Просто на первых передачах он не высказывался открыто. Как пишут в интернете его зарплата составляла 500 тысяч рублей. Как он поднакопил несколько миллионов стал чувствовать себя увереннее и говорить то, что думает о Советском Союзе. Пора нашим гражданам, а тем более ветеранам привыкнуть к тому, что именно Советский генералитет расстрелял Советскую власть ради бандитски- воровского капитализма, который на первое место ставит прибыль любыми путями. Теперь деньги правят бал. Ветеран И.М.Александров должен писать не о журналистах, которые прикормлены властью, они просто исполняют свой долг на данном отрезке существования России. В противном случае они могут потерять работу, которая очень даже хорошо оплачивается. Крестьянин, который пашет, сеет, ухаживает за полем, убирает урожай получает 15 - 20 тысяч рублей зарплаты и кормит прикормленных журналистов. Власть считает, что работа журналиста для Кремля полезнее. Как И.М Александров и его товарищи, которые дошли до Берлина и водрузили Красный флаг могли допустить расстрела Советской власти. Вот об этом надо писать. Толстой ушёл в думу на его место назначили Шейнина. Он что лучше ведёт передачу? Попробуйте сказать добрые слова о Советской власти и он вас немедленно заговорит и больше не даст слова. Его держит в таком ритме зарплата и он с лихвой её отрабатывает. Надо смотреть в истоки переворота, а Толстые или Шейнины с Поповыми были и будут при любой власти.

Заканчивает заметку И.М.Александров так: "Надо прямо сказать: команда В.В. Путина, как и в 1917 году команда Керенского, находится в экономической зависимости от Запада и ведёт Россию к гибели". И что дальше? Вы кому это написали? Тираж газеты много лет 100300 экземпляров. Не хватает даже самим коммунистам. Допустим, что я не коммунист, но газету выписываю всю сознательную жизнь. Прочитал вашу писанину и что я должен делать? Я больше знаю о жизни чиновников начиная с Кремля и до самого малого сельского поселения на примере нескольких соседствующих деревень. За последние 5 лет я выписал через компанию "Мир книги" 25 книг современных писателей, которые пишут начиная с прихода Горбачёва, расстрела Советской власти и до настоящих дней. На некоторых чиновников негде ставить пробу, но они у руля. Думаю, что народ не интересуется жизнью властных чиновников, что и удерживает их в насиженных креслах.

Да Жириновский не клоун, как пишет автор, он шестёрка кремлёвская, хотя очень грамотный политик. На предвыборных дебатах говорил, что нынешняя власть если он стане президентом окажется в Магадане или даже будет введён последний приговор. Его мысль я выразил почти правильно. И вдруг поддерживает премьера, которого снова предложил президент. Однако недавно раскрыл одну страшную тайну. Оказывается не главное, что избиратель пришёл на участок, получил бюллетень, зашёл в кабинку и отметил своего кандидата. Главное не в этом. Бюллетени сжигаются, а подпись избирателя остаётся в журнале, но там никто не знает за кого он проголосовал. Так что можно объявить избранным любого. Может так и произошло 18 - го марта. За эту новость Жириновскому большое спасибо. Однако заметка И.М. Александрова ничего не решает и даже не наводит на позитивные мысли. Пустая трата времени на чтение и жаль газетной бумаги.

Народ пишет, а редакционная коллегия печатает заметки касающиеся отдельных граждан или небольших коллективов. Но нет ни одной статьи, которая бы предлагала конкретные действия. Что надо делать, чтобы изменить внутреннюю политику Кремля и правительства. В богатейшей природными ресурсами стране 20 миллионов живут за чертой бедности, о чём заявил см президент. И теперь он ставить задачу за 6 лет сократить бедность на половину. Таких пенсий и зарплат нет ни в одной цивилизованной стране. Например, средняя зарплата в Германии - 4500 долларов, в Канаде - 3000, в России - 547 долларов.

В интернете есть якобы предупреждение от президента, что надо готовиться к войне. А кто и зачем будут готовиться? Олигархи, чиновники Кремля, правительства уедут за бугор. У них у всех есть куда и зачем. Даже пресс- секретарь президента имеет за рубежом недвижимость и его дочь обучается там. А ведь чиновникам это делать запрещено. Так что лично я и мои земляки говорят, что никаких мер мы принимать не будем. За рубежом народ живёт лучше. Пусть нами руководит Меркель или Трамп. Нам какая разница. Как однажды сказала О.Голодец. " У нас рабочий человек живёт в нищете". Мы будем работать ещё лучше чем сейчас и будем знать за что работаем.

Бестолковщина действительно переходит всякие пределы. Л.П.Ивлева из Новосибирска пишет: "Я считаю, что президент обязан отвечать за все беды, происходящие в стране". Л.П.открыла Америку. На это есть Конституция РФ, которую надо бы почитать внимательно Л.П.Ивлевой. Она пишет, что Ельцин и Путин расплодили олигархов, которые долго отдыхают. Далее она пишет: вот что считаю нужным сделать: Индексировать вклады 1991 года, увеличить финансирование здравоохранения, ввести прогрессивную шкалу налогов. Ах ты боже мой никто об этом оказывается не знал. Спасибо дорогая, Л.П. Жаль что она не пишет откуда правительство возьмёт средства на индексацию, финансирование медицины? Бюджет около 16 триллионов рублей, а надо не менее 25 триллионов. На счёт прогрессивной шкалы налогов Медведев сказал, что изменений в налоговой системе не будет. Бюджетников в стране примерно 6 миллионов и некоторые из них получают зарплату по несколько миллионов в месяц. Им не до налогов. Поинтересуйтесь в каких условиях живут Сечин, Миллер, Греф, олигархи и просто коррупционеры. Деньги держат в мешках. Дорогие часы и золото не имеют счёта. Просто лежат навалом. И таких в стране тысячи о которых народ не знает, однако власть осведомлена. Триллионы долларов вывозили десятки лет и об этом президент был в курсе. Знал и не принимал мер. Не зря на одной тусовке молодой политик И.Драндин сказал, что олигархи, которые вывозят миллиарды долларов за рубеж являются кошельками президента. И ведь он прав. Вот в таких условиях народ живёт.

Л.П.Ивлева пишет о том что надо сделать. Кто это будет делать, к кому вы обращаетесь? Наверное к Ваньке Ветрову? Надо не писать бестолковщину, а предлагать конкретные меры. Что это за меры? Много разговора было о Бессмертном полку. Несколько миллионов вышло на улицы городов с портретами погибших во время Великой Отечественной войны. Так вышли, прошли по главным улицам городов и растворились в небытие. И что это дало народу и государству? Соберите сейчас этот полк и пойдите на Красную площадь, в Кремль и потребуйте отстранения хотя бы Медведева. Это он валит экономику страны. Это президент не принимает мер против коррупции. Разворовали страну окончательно. Богатейшая Россия природными ресурсами, а народ живёт в нищете. По журналу Форбс 40 богатейших людей России из первых строк владеют 273 миллиардами долларов, а бюджет страны примерно 250 миллиардов долларов. В России таких господ около 200 человек. Вот о чём надо писать, а не о том что вас обидели и не провели диспансеризацию и операции делают за деньги. Президент давал клятву, положив правую руку на Конституцию РФ. Это обозначает, что он будет соблюдать статьи Конституции. Найдите хотя бы одну статью главы 1, которую бы не нарушил президент, но вы об этом не пишите. Детский лепет из уст наверное взрослого человека ложится на листы газетной бумаги.

Вам Армения не является примером? Люди неделями митинговали и вынудили бывшего президента ставшего во главе парламента уйти в отставку. Митингующие предложили свою кандидатуру, но парламент говорит, что по закону премьера назначает именно парламент, а не улица. Однако улица настояла и парламент испугавшись, что потеряют доходные места проголосовали за предложенного улицей. Вот достойный пример для подражания и ни один "писатель" об этом даже не упоминает. Надо брать опыт с народов других стран, а не писать обезличенные жалобы на власть.

Российская сознательная бестолковщина приобретает большую популярность среди народа, как и коррупция среди чиновников.