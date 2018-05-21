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Московский листок

Петропавловск-Камчатский. Первые победы жильцов над жуликом

Опубликовано 21.05.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Петропавловск-Камчатский. Первые победы жильцов над жуликом

По сообщениям из Петропавловска–Камчатского - планы наглого собственника выселить жильцов из общежития по адресу - Проспект Победы 27 - терпят крах. А именно, суд уже отказал богатому жулику в удовлетворении двух исков о выселении жильцов.

Следующее судебное заседание по иску жулика к жильцам должно пройти 21 мая 2018 года в городском суде Петропавловска-Камчатского. Кроме этого администрация города (после обращения прокуратуры) вышла в арбитражный суд с иском об изъятии дома у собственника. По мнению автора материала на позицию прокуратуры оказал некоторое влияние общественный резонанс, который получила данная история.

Напоминаем, по ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8 - общежития не могут приватизироваться коммерческими структурами и частными предпринимателями. Общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд. Приватизировать в них комнаты могут только сами жильцы.

Но достаточно часто данное правило в нашей стране нарушается. Как правило, жуликам удается лишить людей крыши над головой. Что жителям после этого делать? А какая жулику разница? Другое дело, что иногда бизнес-коса находит на камень. Это в том случае, если жильцам удаётся объединиться и устроить публичный скандал.

Итак, в январе 2018-го в общежитии по Проспекту Победы 27 был отключён свет. После того, как история получила широкую огласку, свет включили. Затем прошли встречи с представителями собственника, городских и областных властей.

Власти предложили помочь жителям дома лишь следующим образом - принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить места в муниципальном общежитии. Отметим, что в общежитии по улице Победы 27, где жильцы прожили уже много лет, их право на жильё охраняется законом РФ, а вот после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем. У них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу.

Когда жильцам не понравилась данная идея, власти были оскорблены в лучших чувствах. Губернатор снова угрожал, что если жильцы будут упираться, их сначала выкинут на улицу, потом отберут детей. Затем жулик-собственник подал на всех жильцов иски о выселении.



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