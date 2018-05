Самому околопутинскому из олигархов ельцинского призыва не дали увидеть триумф его родного "Челси" силовигархия санкции футбол олигархат англия У Романа Абрамовича несколько недель назад истекла британская виза инвестора, после чего новую ему не выдали. По этой причине миллиардер не смог накануне присутствовать на финале Кубка Англии, где принадлежащий ему "Челси" победил Manchester United. В то же время официального отказа в выдаче документа бизнесмену пока не поступало. О проблемах Абрамовича с британской визой рассказали The Bell его знакомый и два источника в окружении. По словам двоих собеседников издания, предыдущая виза у миллиардера истекла больше трех недель назад, и новую ему не выдали. Еще одни источник в окружении бизнесмена утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не было. Британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича, отметил собеседник интернет-издания. Представитель бизнесмена отказался комментировать сообщение о проблемах Абрамовича с британской визой. "Это его личное дело. Мы это не комментируем", - сказал ТАСС представитель Millhouse Capital, управляющей инвестициями миллиардера, Джон Манн. Абрамович в 2003 году купил английский футбольный клуб "Челси". С тех пор бизнесмен много времени проводит в Великобритании, но не имеет вида на жительство в этой стране. По данным базы ADS-B Exchange, где собираются данные с транспондеров самолетов по всему миру, последний раз личный Boeing 767 бизнесмена был в Лондоне 1 апреля, отмечает The Bell. При этом в феврале пресса Швейцарии сообщила о попытках Абрамовича получить вид на жительство в этой стране. Причем первую заявку, как выяснили швейцарские журналисты, бизнесмен подавал еще летом 2016 года. Абрамович пытался через суд обязать СМИ удалить эти сведения. Однако высший судебный орган Швейцарии отказал бизнесмену. Напомним, что отношения между Россией и Великобританией обострились после отравления в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ответственность за которое Лондон возлагает на Москву. По версии британских властей, бывший двойной агент был отравлен веществом из семейства "Новичок", якобы произведенным в России. После отказа России предоставить Британии отчет о программе по производству этого яда Лондон объявил о введении ряда мер в отношении Москвы. В частности, было принято решение о высылке 23 российских дипломатов. Также власти Британии планировали ужесточить процедуру проверок граждан РФ при получении британских виз и пересечении границы. Напомним, околопутинский миллиардер Роман Абрамович попал в поле зрения британских СМИ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Как сообщает влиятельная газета The Times, этот инцидент предвещает неприятности для Абрамовича и его футбольного клуба «Челси». Правительство Великобритании намеренно развязать с Россией настоящую экономическую войну. Для этого Лондон готов принять свой вариант закона Магнитского, причём в более жёстком варианте по сравнению с США. Первым российским гражданином, попавшим в этот список, может стать Роман Абрамович. Как пишет The Times, повод для этого дал сам миллиардер,во время суда с Борисом Березовским. Тогда Абрамович впервые рассказал, как скопил состояние в 8 млрд долларов. «Королевский адвокат Джонатан Сампшн, его юрист, а теперь судья в Верховном суде, признал, что аукцион, в результате которого Абрамович получил контроль над «Сибнефтью» был подтасован», – утверждает издание. Новости по теме: У Абрамовича... нет, у всей Путинской России могут отобрать "Челси"! Сырьевая империя в лице Путина заверила Украину и Германию: газ будет



