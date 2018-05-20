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Московский листок

Постмайданная Армения заказала российские "Торы"

Опубликовано 20.05.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия армения
Постмайданная Армения заказала российские "Торы"

Вооруженные силы Армении в скором времени получат российские зенитно-ракетные комплексы "Тор". ЗРК поступят на вооружение в ближайшие несколько месяцев. О грядущей поставке сообщили накануне вечером в эфире телепрограммы "Зинуж" ("Вооруженные силы") Первого государственного телеканала Армении со ссылкой на источники в Минобороны республики. 

Как рассказал ведущий передачи, "через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитно-ракетные комплексы "Тор". Прозвучавшие в эфире высказывания приводит ТАСС. 

В свою очередь заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян описал боевые возможности этих систем. "Система "Тор" - это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами", - рассказал военный во время эфира. 

В середине мая новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, утвержденный в должности по результатам повторного голосования после волны протестов в республике, встретился в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров Пашинян, в частности, выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли. 

Осенью 2016 года президент Армении Серж Саргсян сообщил о размещении в стране российских ракетных комплексов "Искандер". Глава государства назвал этот шаг вынужденной мерой, вызванной обострением конфликта в Нагорном Карабахе. 

Российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" предназначен для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от ударов с воздуха. ЗРК разработан для борьбы против различных видов ракет, беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.

От редакции: Какой открыт простор для размышлений конспирологов! Не поэтому ли так дружественно реагировали на выступления масс под командованием Пашиняна с самого начала армянского майдана российские элиты, включая военно-промышленное лобби (силовигархия)? И обещали невмешательство сразу же Пашиняну (хотя роснефтяной Леонтьев предлагал покрошить крамольников официально запрошенными силами). И вот как быстро решаются вопросы довольно-таки недешёвых, а в геополитическом плане стратегических закупок сразу же после победы "народа"...

Может, если бы в РФ победил свой какой-то внезапный Пашинян-майдан, и в нескольких дружественных пост-советских республиках (ПМР и Абхазии, например), и в Белоруссии тоже встали бы давно туда зазываемые Лукашенко передвижные ракетные комплексы? Ведь внешняя путинская политика всегда согласуется с теми, кому правящий класс поставляет нефть и газ (а они на "Торы" реагируют плохо - могут и Трубу путинскую послать)... Есть, о чём задуматься всё тем же "воротилам военно-промышленного комплекса" (как называл их один перестроечный оракул).

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Значит майдан таки хорошо написал 20.05.2018 18:19
Чего бояться в кремле?
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