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Московский листок

Алросовский "Боинг" 737-й модели прервал взлёт в Пулково

Опубликовано 20.05.2018 в разделе комментариев 0

боинг алроса
Алросовский "Боинг" 737-й модели прервал взлёт в Пулково

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Алроса" днем в воскресенье прервал взлет из петербургского аэропорта Пулково. Экипаж был вынужден вернуть воздушное судно на стоянку из-за неисправности двигателя. На борту лайнера находились 156 пассажиров. 

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, лайнер должен был проследовать рейсом Санкт-Петербург - Москва. В 13:45 самолет начал разбег по взлетной полосе, но остановился и вернулся на стоянку. Все находившиеся на борту 156 пассажиров вернулись в аэропорт. 

В Пулково выехал санкт-петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин. Надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Следственный комитет в мессенджере TamTam также назвал одной из версий случившегося "неисправность двигателя".

Напомним, технические странности именно в эксплуатации 737-го "Боинга" участились. Пассажирский лайнер Boeing 737, который эксплуатировала компания Cubana de Aviación, упал через несколько минут после вылета из Международного аэропорта имени Хосе Марти на Кубе. Авария произошла в нескольких метрах от терминала номер один, сообщает CiberCuba. На борту находилось 104 человека.

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