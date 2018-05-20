ВСУ готовятся к серьёзному наступлению на ДНР в районе Лозоватского

На станцию Константиновка прибыл украинский эшелон с вооружением, запрещенным минскими договоренностями, сообщил замруководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, переброску 12 противотанковых пушек «Рапира» и более 20 автомобилей заметили местные жители. После разгрузки силовики ВСУ отправили технику в населенный пункт Лозоватское, находящийся в 20 километрах от линии соприкосновения.

Власти ДНР обратилось к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием расследовать факт размещения запрещенных вооружений.

Также Басурин рассказал, что за минувшие сутки под обстрелами противника погибли два человека, еще двое получили ранения. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики начали расследование, итоги которого приобщат к общим материалам о военных преступлениях ВСУ против жителей Донбасса.

В Донецке будет добиваться, чтобы уголовное преследование командиров подразделений ВСУ осуществлялось через Интерпол.

Ранее стало известно, что инструкторы НАТО подорвались на линии соприкосновения в районе Авдеевки, подконтрольной Киеву. Об этом 18 мая сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил ДНР. «Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения», — сказано в сообщении.

«Ранее мы заявляли, что украинские боевики готовят в ближайшие дни провокацию против военнослужащих НАТО, прибывших для помощи ВСУ в зону ООС. Жертвы в результате провокации среди иностранных военнослужащих необходимы были властям Украины для обвинения ВС ДНР в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия. Данный случай украинское командование намерено выдать за нападение нашей ДРГ», — добавили в командовании.

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