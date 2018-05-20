Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВСУ готовятся к серьёзному наступлению на ДНР в районе Лозоватского

Опубликовано 20.05.2018 в разделе комментариев 0

украина днр лнр ато всу
ВСУ готовятся к серьёзному наступлению на ДНР в районе Лозоватского

На станцию Константиновка прибыл украинский эшелон с вооружением, запрещенным минскими договоренностями, сообщил замруководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. 

По его словам, переброску 12 противотанковых пушек «Рапира» и более 20 автомобилей заметили местные жители. После разгрузки силовики ВСУ отправили технику в населенный пункт Лозоватское, находящийся в 20 километрах от линии соприкосновения. 

Власти ДНР обратилось к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием расследовать факт размещения запрещенных вооружений. 

Также Басурин рассказал, что за минувшие сутки под обстрелами противника погибли два человека, еще двое получили ранения. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики начали расследование, итоги которого приобщат к общим материалам о военных преступлениях ВСУ против жителей Донбасса. 

В Донецке будет добиваться, чтобы уголовное преследование командиров подразделений ВСУ осуществлялось через Интерпол. 

Ранее стало известно, что инструкторы НАТО подорвались на линии соприкосновения в районе Авдеевки, подконтрольной Киеву. Об этом 18 мая сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил ДНР. «Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате трое военнослужащих НАТО из Канады погибли и двое из США получили ранения», — сказано в сообщении. 

«Ранее мы заявляли, что украинские боевики готовят в ближайшие дни провокацию против военнослужащих НАТО, прибывших для помощи ВСУ в зону ООС. Жертвы в результате провокации среди иностранных военнослужащих необходимы были властям Украины для обвинения ВС ДНР в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия. Данный случай украинское командование намерено выдать за нападение нашей ДРГ», — добавили в командовании.  

Материалы по теме:

НАТО несёт потери под Авдеевкой

Вариант завоевания ДНР и ЛНР для хунты хуже ввода "миротворцев"

Хроники майских обстрелов "своих граждан" в Донбассе со стороны ВСУ 

Прилепин поблагодарил Яроша и обещал "ответку". Такую же как за Мозгового?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Кубе разбился Boeing с сотней пассажиров
19.05.2018
Игорь Стрелков: мы не сложим руки, пока не протяне...
19.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВСУ готовятся к серьёзному наступлению на ДНР в районе Лозоватского (0)
Алросовский "Боинг" 737-й модели прервал взлёт в Пулково (0)
Постмайданная Армения заказала российские "Торы" (1)
Самому околопутинскому из олигархов ельцинского призыва не дали увидеть триумф его родного "Челси" (0)
Гoлoсуй не гoлoсуй, всё равнo пoлучишь Кумина (4)
Российская сознательная бестолковщина (10)
Скрипаль воскрес! (33)
Путин учредил "партию Навального", чтобы отдать ему власть? (55)
Добро пожаловать в монархию династии Назарбаевых (5)
Анатолий Баранов: интересная идея - разбить население Крыма на две неравные части (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Вексельберг рассчитался с западными банками деньгами дорогих россиян
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: И ещё o Правительстве
Дарья Митина Дарья Митина: Зубoтычина как средствo кoммуникации
Дарья Митина Дарья Митина: Путин нас слышит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss