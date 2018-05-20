США заранее не признают выборов в Венесуэле

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в своём Twitter назвала проходящие в Венесуэле президентские выборы «нелегитимными».

«Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и его суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента.

На них проголосовал действующий президент Николас Мадуро.

Кстати, и основной соперник действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Энри Фалькон проголосовал в воскресенье на "нелегитимных" выборах главы государства.

Напомним, на очередном витке кризиса "нелегитимный" (по версии только США) Мадуро сумел обыграть либеральную оппозицию в парламенте.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы не имеет полномочий для отстранения президента страны от власти. Об этом говорится на официальном сайте Верховного суда (ВС) Боливарианской Республики. Ранее в понедельник, 9 января 2017-го года, парламент одобрил резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро.

Решение поддержали 106 членов "Блока демократического единства". Члены фракции "Великий патриотический полюс" отказались участвовать в голосовании.

ВС напомнил о вынесенном 15 ноября 2016 года постановлении о том, что Национальная ассамблея должна прекратить подготовку к процедуре установления "политической ответственности" главы государства.

Кроме того, членам парламента запрещается "призывать к действиям, которые нарушают общественный порядок, и проводить их, подстрекать против органов и ветвей власти, а также действовать, выходя за рамки своих полномочий, определенных конституцией", говорится в сообщении.

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