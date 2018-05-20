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Московский листок

США заранее не признают выборов в Венесуэле

Опубликовано 20.05.2018 в разделе комментариев 2

венесуэла выборы чависты
США заранее не признают выборов в Венесуэле

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в своём Twitter назвала проходящие в Венесуэле президентские выборы «нелегитимными».

«Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и его суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов», — написала она. 

Ранее сообщалось, что в Венесуэле проходят выборы президента. 

На них проголосовал действующий президент Николас Мадуро. 

Кстати, и основной соперник действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Энри Фалькон проголосовал в воскресенье на "нелегитимных" выборах главы государства.

Напомним, на очередном витке кризиса "нелегитимный" (по версии только США) Мадуро сумел обыграть либеральную оппозицию в парламенте.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы не имеет полномочий для отстранения президента страны от власти. Об этом говорится на официальном сайте Верховного суда (ВС) Боливарианской Республики. Ранее в понедельник, 9 января 2017-го года, парламент одобрил резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. 

Решение поддержали 106 членов "Блока демократического единства". Члены фракции "Великий патриотический полюс" отказались участвовать в голосовании. 

ВС напомнил о вынесенном 15 ноября 2016 года постановлении о том, что Национальная ассамблея должна прекратить подготовку к процедуре установления "политической ответственности" главы государства. 

Кроме того, членам парламента запрещается "призывать к действиям, которые нарушают общественный порядок, и проводить их, подстрекать против органов и ветвей власти, а также действовать, выходя за рамки своих полномочий, определенных конституцией", говорится в сообщении.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
г жопинск написал 20.05.2018 22:02
народ российский тоже выборами своими недоволен,и че...
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А причина одна...
Тов. Тамсямский написал 20.05.2018 21:14
По всему видать, совестливым, неполживым и рукопожатым опять ничего не обломится... Этому, конечно можно было бы порадоваться... да боюсь сглазить...
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