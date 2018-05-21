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Московский листок

Шведы чемпионы, а мы вообще никакие

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 2

хоккей рф поражение
Шведы чемпионы, а мы вообще никакие

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Таким образом, шведы защитили титул, завоеванный в прошлом году. В четвертьфинале турнира они также обыграли швейцарцев. Ранее 20 мая сборная США разгромила команду Канады в матче за третье место. 

***

А как же непревзойденные овечкины и прочие дадоновы, которые не слезают с первых страниц медиа-агрегаторов? То у них двойня, то у них развод, то у них доверенное лицо Путина... Вот только играют плохо. В этот раз даже до полуфинала не дошли. Зато все отлично пристроены в  иностранных клубах. Живут "там", тренируются там же, семьи, ясно дело, тоже...

Шведы, безусловно, сильная команда. Но помнится, когда однажды случайно сборная СССР проиграла шведам и стала второй на чемпионате, в стране резко возросло количества инфарктов! Как это так, наши - проиграли?!

А тут раз за разом, то вторые, то третьи, то вообще никакие.

4 года назад в последний раз были чемпионами мира.  Пять раз были чемпионами мира за 25 лет (шведы шесть), зато 15 раз вообще без медалей. Не густо, совсем не похоже на легендарную сборную СССР.

Зато среди наших в сборной треть легионеры американских и канадских клубов, а шведские легионеры играют... в клубах РФ! 

Но теперь инфаркт никому не грозит - проиграли, как обычно...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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мне как-то глубоко фиолетово -кто там чемпион
интересуют проблемы страны написал 21.05.2018 01:52
оптимизация медицины в селах и малых городах,
интересует,
что больным детям собираем деньги на
операции смсками,
что жуткая безработица по всей стране........................
смотреть хоккей в таких условиях
непотребство.....................
пир во время чумы...
Владимир Владимирович Мугабе
интересуется этим хоккеем.
вот пусть и любуется
провалами и прорывами
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(без названия)
!!!!QQQ-TOT-VAQ!JTOT!!!& написал 21.05.2018 01:33
"Зато среди наших в сборной треть легионеры американских и канадских клубов, а шведские легионеры играют... в клубах РФ!
Но теперь инфаркт никому не грозит - проиграли, как обычно..."
- То таки современный "спорт" - позорный балаган, кака и все, что ни создали сионофашисты с примкнувшими к ним еуро-3,1416-дорками - то таки да! То таки обращать на этот балаган внимание - то же самое, что проникаться идиотскими проблемами очередной таки ублюдочной "звезды" -зды и таки далее! Давно все сгнило в б-дском королевстве - таки эти старые слова актуальны таки сегодня - то таки да...
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