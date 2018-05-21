Издевательства над заключенными в Казахстане

Итак, продолжаем разматывать клубок под названием коррупция, взятки, вымогательство, наркотики, деньги, доллары, пытки и насилие. Разматываем клубок пока только по ВКО.

Ранее, мною сообщалось об осужденном который добровольно сдал, телефоны, таблетки, наркотики, и наступившими и возможными последствиями за то, что он все сдал, назвал фамилии и так далее. Вместо надлежащего расследования его избили завели уголовное дело, сделали суд.мед.экспертизу и… отправили этапом куда подальше. Сейчас не будем говорить о том, что он сам этим пользовался и вдруг решил сдать всех. Потому, что я знаю какие применялись пытки в отношении него ранее, и что заявления не рассматривались надлежащим образом, а для того, что бы осужденные не писали заявления и молчали им дают наркотики таким образом, подсаживая на наркоту, дают сотовые телефоны, и т.д.

Для того, что бы убрать неугодных достаточно провести так называемый «обыск» и всё, запрещенные предметы обеспечены. Обратим внимание на видео досмотра данного осужденного, который купил ЭТО видео за 200 000 тенге у сотрудника. При таком обыске можно и гранту подложить и обнаружить.

Но это видео не единственное, генеральная прокуратура обеспечьте надлежащую безопасность данному осужденному и всем остальным осужденным о которых в моих видео публикациях будет идти речь, осужденным которые сами будут говорить…