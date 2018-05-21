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Московский листок

Украина готовится повторить судьбу индейской Америки

Опубликовано 21.05.2018 автором в разделе комментариев 4

украина война киев майдан
Украина готовится повторить судьбу индейской Америки

В течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 миллионов человек. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Если прогноз сбудется, то в 2050 году в Украине останется наименьшее число граждан с 1950 года, когда население республики составляло 37,3 миллиона человек. Больше всего жителей на Украине было зарегистрировано в 1990 году — 51,5 миллиона человек.

Ранее Госстат Украины сообщил, что численность населения Украины уменьшилась за прошлый год на 198,1 тысячи человек до 42,3 миллиона человек.

***

Когда мы говорим о "стране 404" - это не издевка, а пеальная констатация.

Сейчас Украина старательно избавляется от всего, что напоминает о советском периоде ее истории. Когда, несмотря на разговоры о голодоморах и террорах, неумолимая статистика показывает - население республики росло, и очень неплохими темпами. Росла и продолжительность жизни, и ее уровень, и качество.

А потом все кончилось. 

Сейчас Украина занимает 186-е место из 226 стран и территорий мира по уровню рождаемости (10,5 родившихся на 1000 человек). Причем, если развитые страны Европы компенсируют низкую рождаемость за счет миграции, то ехать на Украину желающих мало, все больше в противоположном направлении.

Украина занимает 4-е место в мире и 3-е место в Европе по уровню смертности (14,4 умерших на 1000 человек) после Лесото, Болгарии и Литвы. 

***

По итогам переписи 2001 года население страны составляло 48 240 902 постоянных жителя. На 1 января 2016 года наличествовало 42 590 879 постоянных жителей страны. Сегодня еще меньше. Да, эта цифра учитывает потерю 2,3 миллионов жителей Крыма и Севастополя, но еще 4 миллиона - где?

Официальный Киев считает своими и бывшие Донецкую и Луганскую области, где перед распадом СССР проживало 5,3 и 2,8 миллионов человек. Но еще в 2013-м году в Донецкой области проживало уже всего 4,3 миллиона человек, а в Луганской 2,3 миллиона. То есть за годы "незалежности" естественная убыль составила там 1,3 миллиона. Где все эти люди?

А почему население Черниговской и Сумской областей за 25 лет уменьшилось в полтора раза?

И этот процесс будет, судя по всему, продолжаться. Эксперты ООН подсчитали, что из 50-миллионной Украины советского периода к 2050 году останется всего 36 миллионов, но смело выкинем оттуда 6 миллионов жителей Донбасса - 30 миллионов, может чуть больше, вот с чем приходит Украина к середине 21-го века. 

Не мудрено, что люди при первой возможности бегут оттуда, куда могут. Хотя и климат, и природа, и когда-то прекрасные города - все говорит об обратном. Живи не хочу... А вот не хочу.

***

В общем-то, 25 лет "незалежности" сделали Украину прекрасным объектом для колонизации. Много земли и практически вся хорошая. Мало населения, причем как в африканских странах, в основном молодое и малообразованное (старики не выживают). Власть слабая или почти никакая. Мобилизационная готовность очень низкая. Соотношение мужчин и женщин 45 к 55, то есть будущим колонистам будет, с кем заводить семьи. 

Вопрос только, кто станет в едалекой перспективе осваивать украинские территории?

Скорее всего это будет не одна какая-то страна, а группа окружающих государств - Турция с постоянно растущим населением, Польша с ее неплохо развивающейся экономикой, Венгрия и румыния с историческими претензиями на земли, сейчас считающиеся украинскими. Ну и Россия с Белоруссией, конечно - РФ уже начала процесс. 

Есть, конечно, серьезные претензии и у нескольких миллионов зарубежных украинцев, но навряд ли канадские украинцы захотят в массе своей ехать на Украину, даже в качестве плантаторов. Чего не скажешь об украинцах российских, в особенности недавних.

Но вопрос открытый. Ничего личного, и даже почти никакой политики. Есть освоенная, обжитая территория с прекрасным климатом, транспортной доступностью, населенная не способным организовать собственную жизнь народом. Без хозяина такая земля долго не простоит. Та же Канада была когда-то, исторически недавно, землей делаваров и сиу, а теперь там совсем другие люди живут. Австралия и Новая Зеландия совсем недавно освоены европейцами. Да и взять хоть ту же Польшу - сейчас в Силезии живут поляки, а чуть больше полувека назад немцы жили. А поляки жили во Львове и Станиславе, а теперь там "исконно украинские" земли, и никаких поляков. 

Так что перспектива ждет не слишком радужная, но очень увлекательная...



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Всего комментариев к статье: 4
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Не лучше ль на себя поворотиться?
ГИ Юрий написал 21.05.2018 10:36
В России русских менее 60 миллионов. Мигрантов, среди которых нет дружественных народов, уже 58 миллионов. Скоро они начнут размножаться в геометрической прогрессии.
Так что 404 это, увы, Россия. Но и бежать русским некуда, об этом позаботилось правительство РФ.
Беларусь отвалится до 2024 г., вернется к историческим корням.
Вот к чему привело не правильное понимание национального вопроса населением.
Майя, феллахи, пруссы, русские.
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Re: вовсе не из-за свирепства бендеровского режима.
хаха написал 21.05.2018 10:26
А никто и не говорит про свирепства - больше про никчемность и неспособность. Да и началась эта никчемность еще в начале 90-х
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Наберите в Ютубе "Игорь Беркут. Северный Израиль".
-Что это? написал 21.05.2018 10:20
Высветится куча роликов с ним.
Найдете тот,в котором говорится, что вся южная укра ина будет а виде северного Израиля.
И процесс уже пошел.
А кто будет проттив?
Путин? Жир новский? Европа? США?
Никто.
То то...
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Пояснение.
ATT написал 21.05.2018 10:07
В Украине, как и во всей Европе, крайне низкая рожаемость, которая не обеспечивает естественного воспроизводства населения. Для простого воспроизводства, десять женщин должны родить двадцать три ребенка; в реальности, рождается вдвое меньше. Размножаются только мусульмане, которые и унаследуют Европу от бывших белых людей. Но пока что "средняя" статистика выглядит хорошо, именно из-за мусульман. Украина не пускает к себе этих псевдо-"беженцев", потому и население ее будет пока что падать, из-за низкой рождаемости, а вовсе не из-за свирепства бендеровского режима.
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