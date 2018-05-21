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Московский листок

Британский парламент призвал ужесточить санкции против приближенных Путина

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 3

Британский парламент призвал ужесточить санкции против приближенных Путина

Международный комитет палаты общин британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против приближенных к Кремлю российских олигархов и чиновников, передает РИА Новости.

В докладе под названием "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании" говорится:

"Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности страны", - говорится в опубликованном 21 мая докладе "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", - отмечается в докладе.

Комитет также призвал правительство ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые шаги следует предпринимать совместно с ЕС, США и другими союзниками.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Закон есть закон
ГИ Юрий написал 21.05.2018 10:45
Какая разница, кто застрелит педофила или террориста с Кавказа, белорусский милиционер, чикагский рейнджер или израильский коп?
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(без названия)
стоик1172 написал 21.05.2018 10:12
Русские Люди будут только рады , они ненавидят сионистов-олигархов с их куклой сортирным Карликом?
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(без названия)
Оленевод написал 21.05.2018 10:12
Отмыватели решили бороться с отмыванием.
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