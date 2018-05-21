Британский парламент призвал ужесточить санкции против приближенных Путина

Международный комитет палаты общин британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против приближенных к Кремлю российских олигархов и чиновников, передает РИА Новости.

В докладе под названием "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании" говорится:

"Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности страны", - говорится в опубликованном 21 мая докладе "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", - отмечается в докладе.

Комитет также призвал правительство ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые шаги следует предпринимать совместно с ЕС, США и другими союзниками.