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Московский листок

Против пыток в Ленинграде выступили четыре сотни граждан (из пяти миллионов)

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 0

фэсбы пытки ленинград анархисты
Против пыток в Ленинграде выступили четыре сотни граждан (из пяти миллионов)

В Санкт-Петербурге днем в воскресенье, 20 мая, прошел митинг против пыток, совершаемых сотрудниками полиции и ФСБ. Согласованная с властями акция в Овсянниковском саду собрала около 400 человек, сообщает "Закс.ру". 

Наиболее обсуждаемой темой на акции стало дело о террористической организации "Сеть", также известное как "пензенское дело" и "дело антифашистов". В рамках него шестеро человек были арестованы в Пензе и еще трое - в Санкт-Петербурге. ФСБ обвиняет их в попытке создания террористического сообщества под названием "Сеть". Несколько фигурантов ранее сообщали, что их вынуждали давать признательные показания под пытками, в том числе с использованием электрошокера. 

На митинге, в частности, выступил отец одного из фигурантов "пензенского дела" Юлиана Бояршинова Николай. Он поблагодарил друзей своего сына, которые ходят к нему на суды, и всех собравшихся на акции. "Здесь много людей, и это небольшая победа. Это одна маленькая капля, но когда-нибудь все эти капли объединятся в один общий ливень и смоют эту мерзость", - выразил надежду отец фигуранта резонансного дела.

Власти Петербурга в минувшую среду согласовали митинг против пыток в Овсянниковском саду в центре города, перед этим отклонив пять предложенных организаторами вариантов для проведения акции. 

По "делу "Сети" проходят девять фигурантов. Все они обвиняются по статье 205.4 УК (организация или участие в террористическом сообществе). По версии следствия, молодые люди входили в "террористическое сообщество "Сеть" и планировали теракты в период выборов президента РФ и Чемпионата мира по футболу в этом году. 

По этому делу в Пензе арестованы Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев, а в Петербурге - Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Пчелинцев, Шакурский, Филинков и свидетель Илья Капустин рассказали о пытках.

Отметим, что жестокое обращение с заключёнными - тотальная постсоветская проблема, распространившаяся в экс-респбуликах тогда, когда официоз твердит о правах человека, о строительстве гражданского общества. Например, лютуют тюремщики в Казахстане, причём не первый год. А для пополнения тюрем "политическим" созданы все условия...

На официальных сайтах, на данный момент, в списке запрещенных фигурируют 6 организаций, которые были причислены к числу экстремистских. Запрещенных террористических намного больше — 19 организаций. Интересно то, что с 2004 года, когда началась первая волна запретов на их деятельность в Казахстане, в списке запрещенных структур фигурировали только иностранные организации, большинство из которых сидят в таких же списках во многих странах мира. А с 2012 года в этот список стали попадать и казахстанские, как, например, «Народная партия Алга». И появление там ДВК, лишь укладывается в тренды последних лет по зачистке политического поля, в том числе в преддверии транзита власти. Но более важная проблема, заключается в том, что под горячую руку в Казахстане все больше будет попыток размыть границу между понятием «политическая оппозиция» и «политический экстремизм». 

Такой границы, например, уже нет между понятием «критика власти» и «возбуждение социальной розни». Ведь если даже вспомнить те судебные дела, которые были, например, по отношению к тем или иным политическим активистам во время земельным митингов, то их чаще всего обвиняли по части 2, статьи 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». 

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В Казахстане уже нет грани между критикой власти и "возбуждением социальной розни" 



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