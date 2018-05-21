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Московский листок

В ДНР никакого танкового наступления под Горловкой не заметили

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 1

днр лнр ато всу
В ДНР никакого танкового наступления под Горловкой не заметили

Танкового наступления со стороны украинских силовиков под подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловкой нет, заявил в понедельник РИА Новости источник в оперативном командовании ДНР. 

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что украинские силовики пошли в танковое наступление под Горловкой.

Вот как они выглядели, например, на малофеевском "Царьград-ТВ": "Танки ВСУ замечены в районе населенного пункта Чигари под Горловкой. Чтобы предотвратить прорыв линии обороны, к данному участку фронта переброшены подразделения ДНР. Подразделения Донецкой народной республики в срочном порядке переброшены в район Горловки. Известно, что на данном участке фронта замечены танки Вооруженных сил Украины. В числе прочих защитников Донбасса под Чигари переброшен спецназ ДНР. Целью бойцов является купировать танковое наступление киевских силовиков и не допустить прорыва линии обороны по горловскому направлению."

"Никакого танкового наступления под Горловкой нет", — сказал собеседник агентства.

Отметим, что слишком многое из новостей последней недели намекало на готовящееся наступление. Вчера к вечеру стало известно, например, что на станцию Константиновка прибыл украинский эшелон с вооружением, запрещенным минскими договоренностями, сообщил замруководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По его словам, переброску 12 противотанковых пушек «Рапира» и более 20 автомобилей заметили местные жители. После разгрузки силовики ВСУ отправили технику в населенный пункт Лозоватское, находящийся в 20 километрах от линии соприкосновения. 

Ранее, 17 мая сообщалось, что Нацгвардия Украины получила от США первую партию ручных противотанковых гранатометов RSRL-1. Всего на вооружение поступило 500 единиц, сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков. В прошлом месяце Киев получил от Вашингтона противотанковые ракетные комплексы Javelin. 

Как сообщил Аваков в четверг на своей странице в Facebook, "сегодня новое мощное современное оружие встало на защиту Украины". По его словам, Государственный научно-исследовательский институт МВД разработал программу для обучения нацгвардейцев эксплуатации нового оружия. 

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Всего комментариев к статье: 1
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хохлы за жы до бандеровца Вальцмана воевать не будут
киевлянин написал 21.05.2018 11:37
Пусть сам обрезанный пьяный Вальцман с Гройсманом садятся в танк-и вперед!
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