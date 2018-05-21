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Московский листок

ВЦИОМ: половина россиян считают, что живут в великой державе

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 4

ВЦИОМ: половина россиян считают, что живут в великой державе

Почти половина россиян (49%) уверена, что Россия является "великой державой", еще 35% считают, что она станет такой станет, при этом 37% наших сограждан не смогли назвать какие-либо значимые достижения страны за последние 10−15 лет, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.

Социологи отмечают, что годом ранее Россию великой державой считали 57% респондентов. Этот показатель стал рекордным для опросов ВЦИОМа — с 2003 по 2016 год он не превышал 26%.

На вопрос о том, что "делает Россию сильной в глазах остального мира", 26% назвали "боеспособную и хорошо вооруженную армию", 22% — "силу воли и духа народа", 17% — "хорошего и сильного президента".

Еще 5% вспомнили о размерах страны и запасе ее природных ресурсов, по 1% — про уровень культуры и научные достижения России, 4% сказали об экономическом развитии. 25% затруднились с ответом.

Наиболее значимыми достижениями России за последние 10−15 лет 18% респондентов назвали развитие армии, 12% — присоединение Крыма, 8% — Олимпиаду в Сочи. Затруднились ответить 37% участников опроса. 5% опрошенных особых достижений не заметили.

По словам политолога Бориса Макаренко, россияне при опросах руководствуются эмоциями, а не глубоким пониманием места страны в мире, а «чувство принадлежности к великой державе» позволяет гражданам компенсировать житейские и бытовые неурядицы. «В начале 2016 года была низшая точка кризисных настроений, а в 2014 году, когда был присоединен Крым, — ощущение победы, — говорит эксперт. — Сейчас сохраняется сплочение вокруг флага, но уже больше ощущение, что "все против нас, значит, мы, наверное, что-то значим"».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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половина россиян слепа
остальные еще соображают написал 21.05.2018 12:22
половина россиян считают, что живут в великой державе
--половина россиян ослепли н оглохли
а другая половина еще может сама выжить
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На "опросы" ВШИдома,Блевады и ФОМы
кладем длинный и толстый написал 21.05.2018 11:48
Ибо,кто платит,тот и девушку танцует.
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ВЦИОМ им. Йозефа Геббельса
это центр написал 21.05.2018 11:42
оболванивания и оскотинивания
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догоним Зимбабве
по уровню написал 21.05.2018 11:39
жизни и экономике!
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