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Московский листок

За ответом в СК

Опубликовано 22.05.2018 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
За ответом в СК

19 мая рабочие компаний "Горизонт", "Глобатек" и "Мегаполис" коллективно навестили Следственный Комитет РФ.

Все ведомства, стоящие на страже Трудового законодательства, второй год не могут защитить рабочих (выстроивших Москве новые станции метро, МЦК, научные лаборатории, высотные здания) от жуликов-работодателей.

Счёт идёт уже за сотни обворованных рабочих, но ни Прокуратура всех мастей, ни Трудинспекция, ни Минтруда, не могут справиться с подобной задачей - пресечь мошенническую деятельность преступников. Более того, суды принимают решения в пользу работодателя, (как было осенью 2017-го с "Горизонтом"), поддерживая его в том, что обворовывать рабочих без надлежаще оформленной документации, дело вполне допустимое и ненаказуемое.

Таким образом воры, с благословения судов и при попустительской реакции прочих властей, смело атакуют новых рабочих.

И пока, например, рабочие сколковского "Мегаполиса" добивались выплаты своих зарплат, на связь вышли новые коллективы рабочих, которых "Мегаполис" продолжал бросать уже в то время, когда власти якобы занимались его мошеннической деятельностью.

Жулики "Горизонта" и "Глобатека", несмотря на заведение на них уголовных дел в феврале и марте 2017-го, также вполне благополучно себя ощущают. Уголовные дела якобы заведены на них, а задерживают и штрафуют рабочих, которых они обокрали.

А что - вполне удобная система. Рабочему не выплати зарплату, у рабочего не оказалось денег вовремя продлить патент, рабочего оштрафовали или выслали, чему все и остались довольны. Жулики работодатели остались с честно заработанным, а жулики правоохранители закрыли циферку в отчете. Трогательный симбиоз.

"Мегаполис", посему следуя этой традиции, и вовсе организовал целую серию задержаний рабочих после того, как они отказались покинуть вагончики для проживания и обратились по вопросу невыплаты в Прокуратуру Подольска и Трудинспекцию по Московской области.

Сами же ведомства-гаранты организовать против жуликов пока не смогли ничего. Может, в своих волшебных папках у них и произошли какие-то изменения, возвещающие о их доблестной борьбе с ворами, но, видимо, только этого добиться и удалось.

И Следственный Комитет РФ не впервые видит рабочих, уже встречал их в декабре 2017-го. Через 5 месяцев к его порогу вместе с прежними рабочими, так до сих пор и не получившими свою зарплату, подошли представители новых трудовых коллективов.

Рабочие пришли вместе. Что ж, пусть не боится ворьё высокие ведомства, а рабочие между тем уже объявили, что им "нужна справедливость".

Заявления в СК снова приняли. Долго ли теперь останется рабочим ждать принятия справедливых мер?



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