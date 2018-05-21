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Московский листок

Майские указы Путина 2012 года по зарплатам учителей оказались так и не выполненными

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 1

Майские указы Путина 2012 года по зарплатам учителей оказались так и не выполненными

Майские указы, изданные Владимиром Путиным в 2012 году, о доведении зарплаты учителей до средней по региону до сих пор не выполнены, зарплаты педагогов в разных регионах могут отличаться больше чем в четыре раза, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на доклад экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза "Учитель".

Авторы документа утверждают, что введенное в 2008 году подушевое финансирование школ дает возможность "манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей", а самим педагогам не позволяет отстаивать свои права.

"Например, оценки на экзаменах зависят не только от того, насколько хорошо учитель преподает, но и от степени участия в образовательном процессе родителей и репетиторов, а также просто от индивидуальных особенностей каждого ребенка" - отмечают авторы исследования. По их словам, такой подход "провоцирует учителя работать над "натаскиванием" учеников на результат на экзамене, а не на комплексное обучение предмету".

Авторы доклада утверждают, что майские указы исполнялись за счет сокращения штата школ и увеличения нагрузки на педагогов. По их данным, с 2014 года было сокращено 20,8 тыс. руководящих работников и 57,1 тыс. человек иного персонала. "Оптимизация персонала происходит в основном за счет более оплачиваемого руководящего персонала и работников, не связанных с педагогической деятельностью: библиотекарей, психологов, логопедов, социальных педагогов", - поясняется в документе.

Также отмечается, что пункт майских указов президента 2012 года о доведении заработной платы педагогов до средней зарплаты в регионе "до сих пор не выполнен". По данным Минобрнауки, 2014 году средняя заработная плата учителя составляла 30,015 руб., а средняя заработная плата по РФ равнялась 32,495 руб. В 2015 году это соотношение составило 32,044 руб. к 34,030 руб., а в 2016-м — 34,434 руб. к 36,709 руб.

В докладе также подчеркивается, что реальный размер заработной платы сильно зависит от дополнительных опций, которые учитель согласится на себя взять. При этом, непосредственное ведение уроков, то есть основной вид деятельности учителя, оказывается недооценено, то есть находится ниже МРОТ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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хорошо забытое старое
ностальгирующий написал 21.05.2018 14:41
Да на кой ляд нужны эти психологи, логопеды и социальные педагоги. Пора справляться силами уборщиц, завхозов и трудовиков. Как было в "тоталитарном" обществе СССР.
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