Неделю в Якутии вылета ждут 70 человек у размокшей полосы

Из-за размокания взлетно-посадочной полосы в якутском поселке Мома с 14 апреля отменены четыре рейса. Вылета ожидают 70 человек, в их числе дети. Всем обладателям авиабилетов предоставлены гостиница и питание.

Задерживаются четыре рейса по маршруту Якутск - Мома - Якутск от 14, 16, 18 и 21 мая, сообщается на сайте авиакомпании "Полярные авиалинии". Вылета из Якутска ожидает 31 пассажир, в том числе два ребенка, из Момы вылета ожидают 40 пассажиров, в том числе два ребенка.

Всем пассажирам предоставлено бесплатное проживание в гостиницах и трехразовое питание.

Аэропорт в поселке Мома возобновит работу в самое ближайшее время, в зависимости от погодных условий. Информацию о выполнении рейса авиакомпания рекомендует узнавать 22 мая в 06:30 местного времени в справочном бюро аэропорта Якутск.

С 14 мая на территории Якутии из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Среди пострадавших числится свыше 3,2 тысячи человек. С начала паводка в Якутии пострадали уже 11 населенных пунктов на территории Амгинского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов. Под угрозой подтопления находятся еще несколько поселков.

Между тем в Якутске режим ЧС муниципального значения, введенный 15 мая, уже снят, сообщил 21 мая мэр города Айсен Николаев на своей странице в Instagram. Во всех населенных пунктах городского округа наблюдается устойчивое падение уровня воды, сообщил градоначальник. Он отметил, что паводок в Якутске прошел без существенных потерь, работа по ликвидации последствий и возмещению ущерба будет вестись в штатном режиме.

Глава города также сообщил, что ситуация с разливом нефтепродуктов в речпорту Якутска стабилизирована, аварийно-восстановительные службы ликвидировали последствия разлива. "Попадания нефтепродуктов в водозабор не допущено. В ближайшее время СК "Якутск" должна приступить к рекультивации территории", - уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов произошел 13 мая на территории базы судоходной компании "Якутск" во время демонтажа старого речного судна из-за подъема уровня воды. Район загрязнения оцепили боновыми ограждениями и обработали сорбентами.

От редакции: С аэродромами, как и с производством собственного авиапарка в РФ - давно всё плохо или очень полохо. На начало 1990-х годов действовало 1450 аэродромов. Сегодня осталось 282. Столько же, сколько лишь в одном из 51 штата США - на Аляске. Всего в США насчитывается 13 500 аэропортов и аэродромов. Есть куда летать, есть обширная маршрутная сеть, и все это поддерживает устойчивый потребительский спрос на авиаперевозки. Китай осуществляет планы строительства 100 аэродромов в год. А какие планы у Путинской России? Невидимая рука рынка пустила под откос тысячу с лишним аэродромов, оставив миллионы людей, прежде всего районов Дальнего Востока и Крайнего Севера, без услуг авиации.

Если добавить сюда же закрытый и разогнанный после майских указов 2012-го года Саратовский авиазавод - картина более чем ясная. О каком техническом паритете с США там разглагольствуют Путин и его приспешники-силовигархи? Это в центре РФ они красуются на "Кортежах" и в сиянии куполов - а окраины размокают, рушатся, деградируют - нет туда никаких инвестиций, правящий класс как жил, так и живёт паразитируя на советской инфраструктуре. И существующие-то аэродромы вон - в непозволительно отвратительном состоянии. Разруха, капиталистическая разруха в чистом виде. Зато какой идеальный показушный Ил-96 у самого президента (авиаотряд "Россия")! И как он красиво прокатился по курортному мосту на Камазе, половина запчастей и комплектующих которого сделана в США и Германии!..

Д.Ч.

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