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Московский листок

Мадуро ещё раз победил контрреволюцию

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 0

сша венесуэла выборы чависты
Мадуро ещё раз победил контрреволюцию

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на состоявшихся в воскресенье, 20 мая, выборах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный избирательный совет Венесуэлы. Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%). Его основного соперника на пост главы государства от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона поддержали 1,8 млн человек. 

Как сообщила в телеэфире глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, выборы прошли без каких-либо происшествий. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим более 46%, сообщает ТАСС. 

Предыдущие президентские выборы, на которых Мадуро с минимальным преимуществом взял верх над оппозиционным политиком Энрике Каприлесом, прошли при очень высокой явке (почти 80%). В этот раз крупнейшие оппозиционные партии Венесуэлы участия в голосовании не принимают. 

Энри Фалькон отказался признавать результаты голосования по выборам главы государства. Соответствующее заявление он сделал, выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками. 

"Этот процесс не является легитимным. Мы категорически отказываемся признавать этот избирательный процесс, и я беру на себя ответственность за эти слова", - сказал Фалькон. "И это не означает, что завтра я уеду из страны. Нет, завтра я буду в Венесуэле!", - добавил он.

- Понятно, куда клонит Фалькон, - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - непризнание выборов это повод для уличных выступлений, однако без поддержки со стороны США, поддержки местной буржуазии, либералам не начто надеяться, поэтому свой мессидж Фалькон и посылает "миру". Обстановка в стране, не успевшей национализировать всё по плану Чавеса до кризиса - непростая, однако выбор там крайне простой, либо возвращение олигархии и гегемонии США, либо дальнейший свой путь, завещанный команданте. Символ США, Falcon - идеально подходит на роль Плохиша, готового республику выдать классовому врагу, благо и партийный опыт имеется, он знает устройство государства. Но вот беда для буржуазии: народ всё-таки не хочет пускать назад властвовать прежних хозяев нефти и прочей крупной собственности, как это сделала франкистская Испания. Мадуро имеет необходимую поддержку масс, хотя социалистическая линия в экономике и вынуждена смиряться с реалиями кризиса, инфляции, блокады... Желаем преемнику команданте выстоять в этой, достойной только последовательного борца за социализм и воина в душе - неравной классовой схватке вблизи Империи.

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