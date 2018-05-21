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Московский листок

Под Горловкой всё же был бой: ВСУ потеряли пять солдат

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 1

украина днр ато всу
Под Горловкой всё же был бой: ВСУ потеряли пять солдат

Трое ополченцев Донбасса взяты в плен, один убит, пять украинских военных погибли в результате боя под Горловкой, сообщил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики. 

"Враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе поселка Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте", - сказал представитель командования. 

По его словам, после этого группа украинских военных отступила с потерями. 

"Всего украинские боевики потеряли пятеро убитыми и четверо ранеными. Отступая, одна из групп врага бросила тела двух своих погибших на поле боя, и сейчас они пытаются их забрать. В связи с чем атаки продолжаются, в том числе с применением по жилым районам тяжелых вооружений", - заявил он. 

"Мы принимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР", - добавил представитель командования.

Напомним, ранее со стороны ДНР звучали официальные заявления, что танкового наступления со стороны украинских силовиков под подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловкой нет. Об этом заявил в понедельник РИА Новости источник в оперативном командовании ДНР.

Один танк, однако, всё же был...

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Всего комментариев к статье: 1
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Цусима впереди
Кот написал 21.05.2018 16:38
Новая Цусима XXI века. Они должны отдавать себе в этом отчет. Необходимо немедленное отстранение от власти Путина, если они хотят избежать позора и трагедии. Ответственность будет лежать и на депутатах также. Даже в большей степени на них, чем на Путине. Поскольку они проявляют преступное бездействие тогда, когда надо действовать со всей решительностью.
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