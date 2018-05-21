Путин избран незаконно. Доказывает математика

Презентация доклада проф. С.С. Сулакшина, посвященного разбору фальсификаций при переизбрании Путина на президентских выборах в России в 2018 году. Итоги выборов были подвергнуты статистической обработке. Представлено доказательство незаконности избрании путём реконструкции настоящих итогов голосования на выборах.
Текст доклада:
http://rusrand.ru/files/18/05/18/180518044802_doklad_vybory_Putina_2018.pdf
С,П,Вдиван написал 21.05.2018 16:37
ворчун написал 21.05.2018 16:36
не зря же месть избирателям состояла в том,что премьером назначили медведева....
не написал 21.05.2018 16:32
-Что это? написал 21.05.2018 16:21
перепроверил написал 21.05.2018 16:18