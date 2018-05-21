Путин избран незаконно. Доказывает математика Презентация доклада проф. С.С. Сулакшина, посвященного разбору фальсификаций при переизбрании Путина на президентских выборах в России в 2018 году. Итоги выборов были подвергнуты статистической обработке. Представлено доказательство незаконности избрании путём реконструкции настоящих итогов голосования на выборах. Текст доклада: http://rusrand.ru/files/18/05/18/180518044802_doklad_vybory_Putina_2018.pdf



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