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Московский листок

Путин избран незаконно. Доказывает математика

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 5

Презентация доклада проф. С.С. Сулакшина, посвященного разбору фальсификаций при переизбрании Путина на президентских выборах в России в 2018 году. Итоги выборов были подвергнуты статистической обработке. Представлено доказательство незаконности избрании путём реконструкции настоящих итогов голосования на выборах.

Текст доклада:

http://rusrand.ru/files/18/05/18/180518044802_doklad_vybory_Putina_2018.pdf



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Всего комментариев к статье: 5
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"Чем опасна созданная государственная система фальсификации ?"
С,П,Вдиван написал 21.05.2018 16:37
- тем, что следующего Президента выберут на улице, и не страдайте, что снова попадется алкаш
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тоже себе,тайна...
ворчун написал 21.05.2018 16:36
так это и без доклада профессора все знают!
не зря же месть избирателям состояла в том,что премьером назначили медведева....
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Та
не написал 21.05.2018 16:32
, из аналов истории все это вывалится как закон сохранения Путина.
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Re: Я тоже- хочу уточнить:
-Что это? написал 21.05.2018 16:21
Отныне это распределение называется Чурова-Гаусса-Памфиловой.
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Я тоже
перепроверил написал 21.05.2018 16:18
, все чотко - в пределах ошибок данные укладываются в распределение Чурова-Гаусса.
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