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Московский листок

Пересмотр дела штурмовиков Тесака или реабилитация неонацизма?

Опубликовано 21.05.2018 в разделе комментариев 0

фемида неонацизм мосгорсуд
Пересмотр дела штурмовиков Тесака или реабилитация неонацизма?

Мосгорсуд 21 мая отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело в отношении националиста и лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, в июне 2017 года осужденного на 10 лет колонии за экстремизм. 

"Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения", - цитирует ТАСС постановление судьи. 

Марцинкевич был осужден 27 июня 2017 года Бабушкинским судом Москвы. Вместе с Тесаком на скамье подсудимых были еще девять фигурантов - участники неформального международного общественного движения "Реструкт", действовавшего до 2014 года. Всех фигурантов приговорили к срокам от трех до 10 лет лишения свободы. Александр Шанкин был осужден на шесть лет воспитательной колонии в связи с тем, что на момент приговора ему не исполнилось 18 лет. 

Все фигуранты обвинялись по статьям УК РФ: "Разбой", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Хулиганство", "Грабеж", "Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека". Марцинкевичу также инкриминировалось "Возбуждение национальной ненависти либо вражды" в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана экстремистской в 2014 году и запрещена. 

Суд установил, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах Марцинкевич вместе с сообщниками, членами движений "Реструкт" и "Оккупай-наркофиляй", совершал в Москве нападения, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. 

Злоумышленники избивали потерпевших, завладевали их имуществом и публично обливали красящими веществами. Марцинкевич и его сообщники, по данным следствия и суда, причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.

Объявленный в международный розыск Марцинкевич был задержан на Кубе 17 января 2014-го года. Ранее Марцинкевич был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Марцинкевич широко известен как активист ультрарадикальных организаций правого крыла. По некоторым данным, Марцинкевич, известный также по прозвищу Тесак, ранее был судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости, сообщает РИА Новости. 

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