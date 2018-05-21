Британия пугает налогоплательщиков российского происхождения некими чистками...

Российские деньги, которые спрятаны в британских активах и отмываются через лондонский Сити, мешают усилиям правительства Великобритании принять жесткие меры против агрессивной политики Москвы. Об этом говорится в докладе комитета по международным делам палаты общин британского парламента, передает агентство Reuters.

По мнению парламентариев, деньги из России подрывают критику британских властей в адрес Кремля. В докладе "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованном на сайте парламента в понедельник, 21 мая, отмечается, что масштаб ущерба, который могут нанести эти "грязные деньги" внешнеполитическим интересам Великобритании, затмевает выгоду от российских транзакций в лондонском Сити.

"Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты", - говорится в докладе.

Специализированные агентства по борьбе с коррупцией и мошенничеством, как и полиция, так и не начали работать в полную силу по экономическим преступлениям из-за нехватки людей и непонимания того, что они расследуют, цитирует документ Русская служба ВВС.

В результате все это время "грязные деньги", отмытые через "ландромат" в офшорах британских заморских территорий, оседали в лондонской элитной недвижимости, в акциях, в предметах роскоши и на счетах компаний, готовых обслуживать состоятельных людей без всяких вопросов, резюмировали парламентарии.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. По мнению, авторов доклада, который цитирует РБК, такая политика позволит оказать влияние на поведение Москвы.

"Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека", - говорится в документе. При этом авторы доклада не указали конкретных лиц.

Правительство, по мнению участников комитета, "должно максимально плотно" сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран "Большой семерки" при введении индивидуальных санкций против лиц из РФ.

Комитет также рекомендовал британскому правительству проанализировать причины, по которым российская компания En+ Group смогла действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции. "Мы призываем правительство исследовать лазейки в санкционном режиме, которые позволили такой компании, как En+ Group, действовать на Лондонской бирже, и действовать совместно со странами "Большой семерки", доминирующими в финансовом мире, и другими международными партнерами, чтобы устранить эти лазейки как можно скорее", - сообщается в докладе (цитата по ТАСС).

Среди прочего, депутаты просят как можно быстрее создать единый реестр иностранных компаний, которые владеют недвижимостью в Великобритании и получают государственные контракты. Правительство рассчитывало, что такой реестр появится в 2021 году, но теперь депутаты просят ускорить процесс.

В основу доклада положены показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами.

Среди опрошенных были и российские граждане: в частности, показания в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK ("Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость") Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров.

1 мая в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе и граждан РФ.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Старушка Британия оказалась в ситуации "пчёлы против мёда": ведь капитал российского происхождения от начала и до конца там криминален. Это целые заводы, совхозы, НИИ, - это, обобщая скажем, вывезенные после августа 1991-го в монетизированном виде социалистические, всенародные богатства, либо же та самая прибавочная стоимость полученная от эксплуатации дешёвого российского пролетариата (во всех сферах) - да-да, прибавочная стоимость, открытая почившим в Англии Марксом. Пытаться рассортировать расеянский капитал на "честный" и "нечестный" - работа, пожалуй, для нового Геракла, если вы помните Авгиевы конюшни. Никто этим заниматься не будет - для этого потребуется НИИ, государственные ставки и т.д. Другое дело - словесно припугнуть всех тех экс-советских граждан, которые оторвали от СССР куш побольше нашего (полученных от государства квартир и дач), и теперь платят налоги в Англии. Припугнуть - не значит что-то отобрать. Буржуазия любит иерархию, как капитал любит централизацию. Британия, как и США своими персональными снакциями, - лишь напоминают расеянским околопутинским "гражданам мира" с миллиардными состояниями, что они больше-то живут всё же за пределами РФ, а значит и законы должны блюсти здешние, а не те, которые хоть и в братковско-"питерском" толковании, но пытается диктовать ими же и разворованная родина...