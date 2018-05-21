Армия Асада восстановила контроль надо всей территорией Дамаска

Сирийские правительственные войска в понедельник впервые с 2011 года установили контроль надо всей территорией столицы страны, сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Согласно его информации, это стало возможным, после того как остававшиеся на юге города боевики группировки "исламское государство" (запрещена в РФ), в соответствии с соглашением с Дамасском, были эвакуированы из города. При этом власти Сирии, со своей стороны, утверждают, что подобного соглашения не было.

Военные заняли позиции в кварталах Хаджар-эль-Асвад, Ат-Тадмор, а также - в лагере палестинских беженцев "Ярмук". Наступление, нацеленное на освобождение этой части Дамаска, началось около месяца назад - после завершения освобождения Восточной Гуты.

Тем временем игиловцы российского происхождения всё чаще попадают в эфир и под суд в других странах...

Центральный уголовный суд Багдада приговорил 17 мая гражданина РФ к смертной казни за членство в террористической организации "Исламское государство" (запрещено в РФ). Имя россиянина не разглашается, однако, по информации портала Arab News, который ссылается на информированный источник, речь идет о мужчине по фамилии Хассанов.

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев более 300 человек, включая около 100 иностранцев, были приговорены к смертной казни. При этом для других, также обвиненных в терроризме и пособничестве ИГ, суд установил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Журналисты отмечают, что большинство из иностранцев, признанных виновными в терроризме, являются гражданами Турции или выходцами из стран бывшего СССР.

29 апреля в Ираке приговорили к пожизненному заключению 19 гражданок России, обвиненных в принадлежности к ИГ. Одновременно с этим Центральный уголовный суд Багдада назначил такое же наказание 10 женщинам из Азербайджана и Таджикистана.

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