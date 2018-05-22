А коммунист Рогозин в "Роскосмосе" будет крестить ракеты?

«Как станешь представлять

К крестишку ли, к местечку,

Ну как не порадеть

Родному человечку?»

А.С. Грибоедов», «Горе от ума»

И я горжусь, что бессмертную фразу Фамусова «Как не порадеть родному человечку» услышал от самого Владимира Владимировича на его большой пресс-конференции 19 декабря 2013 г.

Это когда его бессменная «говорящая голова» Песков объявил, что сначала вопросы будут задавать корреспонденты «кремлевского пула». То есть самая бессовестная и лакейская часть журналистского сообщества.

Тут-то, возможно, сам того не желая, хозяин Кремля (или его двойник) рассекретил свой главный кадровый принцип: «Ну как не порадеть…»

А теперь вперед - на минные поля! Вот удивляются: как это секретарь Совбеза Н.Патрушев определил своего старшего сына Дмитрия в министры села? А еще президент Федерации волейбола. Небось, и партейный…

Что, мол, этот генеральский сынок понимает в ликвидации яловости среди нетелей? И вообще это злоупотребление погонами и возврат к сословным привилегиям.

Действительно. Вот, к примеру, наши молодые агломератчики, бурильщики и дробильщики занимались ликвидацией яловости в женском общежитии №2 Качканарского ГОКа. Но там же и телки были совсем другие!

С одной стороны, конечно, гнев и возмущение. А с другой, как говорится, много шума из ничего.

Что же вы, господа недовольные, не возмущались, когда хозяин Кремля (или его двойник) назначил проходимца Зурабова главрвачом страны? Специально же под него объединил аж три министерства и их денежные потоки - Минздрава, Минсоцзащиты и Минтруда.

Молчали, когда вождь в кресло этого ханыги усадил нерожавшую финансистку Т.Голикову. Она тоже клятвы Гиппократа не давала и даже клизму не умела поставить. Сколько мы «мадам Арбидол» терпели? Почти пять лет. Еще столько же будем терпеть теперь уже в кресле куратора нашего здравоумерщвления.

А вот врача-кардиолога Скрынник, наоборот, кинули тогда на село. Теперь она миллионерка и живет во Франции. Наши не захотели, чтобы швейцарская прокуратура расследовала ее темные делишки. Ибо знает слишком много. И не только про ликвидацию яловости среди нетелей.

Не слыхать было общественного возмущения, когда хозяин Кремля (или его двойник) назначил «генеральского сынка» Мантурова министром промышленности, которой нет, и торговли, которая частная.

А другого «генеральского сынка» хапугу Воробьева он сделал главой Московской области, где тот ликвидировал местное самоуправление, лишил подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по Москве, «окружил себя блондинками» и занялся личным обогащением. Букет для целой камеры обитателей Бутырки.

Не слышалось возмущения и когда еще одного «генеральского сынка» Д.Рогозина хозяин Кремля (или его двойник) сделал вице-премьером. Да каким! По ВПК, космосу, атому, строительству самолетов, вертолетов, подводных лодок и надводных кораблей. А еще главным в стране по гражданской обороне, которую он тоже завалил.

Неплохо для выпускника журфака - не правда ли?

В новый состав правительства четырежды нацлидер своего баловня не включил. Дали из Кремля утечку, что этот явный «агент влияния НАТО» получит кресло гендиректора «Роскосмоса», который уже дышит на ладан.

Пробегите в свободное на работе время эту свежую заметку из совсем не оппозиционной, а наоборот, - прирученной «Ленты.ру». Волосы же дыбом! («Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы», 21 мая, https://lenta.ru/articles/2018/05/21/cosmos ).

Полный апокалипсис космической отрасли, учиненный под личным кураторством Дмитрия Олеговича.

А пока у всех еще свеж в памяти последний скандал в этой госкорпорации. Не забыли, как в ноябре прошлого года после старта с разворованного космодрома «Восточный» рухнул в океан ракетоноситель гагаринской поры «Союз», утопив 18 иностранных спутников, из них 10 американских?

Может, об этом крушении не так язвили, если бы накануне СМИ не облетели снимки предстартового обряд освящения ракеты святой водичкой.

Спрашивали любопытные: в чем смысл крещения ракеты, какую оно преследует цель? И с кого, собственно, спрашивать, если освященные ракеты падают? Ответ журналистам из «Роскосмоса» был такой: традиция. Забыли только добавить: за космические «бабки»

Тем временем в Сети снова вспоминают самые скандальные пуски ракет, из которых батюшки накануне «изгоняли дьявола».

5 декабря 2010 г. собирались вывести на орбиту сразу три спутника «Глонасс-М». Однако ракетоноситель «Протон-М» отклонился от курса и упал в Тихий океан. Ущерб - 2,5 млрд. руб.

24 августа 2011г. транспортный корабль «Прогресс М-12М», запущенный к МКС, не достиг цели и рухнул. Потом волонтеры долго искали его обломки в отрогах Горного Алтая.

9 ноября 2011г. автоматическая межпланетная станция «Фобос-грунт» не смогла покинуть околоземную орбиту и полететь в сторону Марса. В итоге сгорела в плотных слоях разгильдяйства и безответственности космических масштабов. Ущерб ок. 5 млрд.руб.

7 августа 2012 г. стартовавший «Протон-М» не смог вывести на орбиту спутники связи «Экспресс-МД2» и Telkom-3, которые стали неуправляемыми и превратились в опасный космический мусор.

2015 год оказался рекордным для России по отказам космической техники. Четыре крупные космические катастрофы, связанные с попытками вывести на орбиту различные спутники многоцелевого назначения.

Дмитрий Олегович сын известного специалиста ракетно-космической отрасли СССР Олега Рогозина, который, естественно, был членом КПСС. Да и сам наш герой писал заявление о приеме в «руководящую и направляющую».

И пока не получил нового назначения и не выдал своей программы, ограничимся простым вопросом: «Он тоже будет крестить ракеты перед стартом? Или посчитает этот дорогостоящий обряд средневековым мракобесием?»