Торговая война США-КНР: все только начинается

Итак, Пекин поддался на напор Трампа и согласился допустить американские товары (на 200 млрд. долларов в год) на свой рынок. Взамен США не станут вводить высокие ввозные пошлины на китайские товары. Это что, конец торговой войны? Да нет, только ее начало.

По порядку, товарищи…

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Первое – Трамп похоронил либеральный принцип свободы торговли и Вашингтонского консенсуса. Ведь, по идее, какие товары закупать, должен массовый китайский потребитель и частный бизнес. А фиг вам! Произошел возврат к реалиям 1930-х годов. Когда не только СССР, но и капиталистические страны (в лице государств своих) решали, что они будут покупать у других стран. Так, чтобы не навредить родному производителю. То есть, эпоха протекционизма все-таки пришла.

Трамп теперь – на белом коне. Надавил на Китай – и добился успеха, взломал внутренний рынок Поднебесной. Теперь американский производитель получит на нем куш в 200 млрд. в год, а торговый дефицит во внешней торговле США с КНР упадет с 375 млрд. в год до ста семидесяти пяти. (Трамп явно не остановится на достигнутом). Трампа будут носить на руках американские промышленники и аграрии, избиратель получит новые рабочие места. И даже дешевые китайские товары (для трутней мегаполисов) пока сохраняются.

Вот это – государственный и национальный подход к делу! Внешняя политика Трампа не разоряет собственную страну, как у Кремля, а поднимает ее экономику. Трамп фигней не мается, занимаясь самым нужным и главным.

Но значит ли это, что торговая мировая война прекратилась? Максим Калашников на это лишь саркастически ухмыльнется.

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Как вы понимаете, дальше события могут пойти по одному из двух русел.

Первое: американские товары вышибают с китайского внутреннего рынка товары других стран. Вытесняют их. Ибо если кто-то один получил такое гигантское увеличение поставок в Китай, то кто-то таких же объемов лишится. То есть, американское продовольствие выкинет с рынка КНР снедь из ЕС, из РФ, с Украины. Тот же сжиженный природный газ вытеснит с рынка газ из Росфедерации. Американские машиностроители потеснят на китайском внутреннем рынке немецких.

То есть, такое событие также подтолкнет приход новой волны глобального спада. Только начнется она не с Америки, а с ЕС, например. Тем более, что с ЕС Трамп тоже ведет «выкручивающие руки» торговые переговоры, угрожая высокими ввозными пошлинами тем же германцам.

Напомним объемы торгового американского дефицита.

Протекционизм поможет США не отдавать за рубеж 375 млрд. долларов – китайцам, 151,4 млрд. – Евросоюзу, Мексике – 71 млрд., Японии – 68,8 млрд., Канаде - 17,6 млрд. (Называю цифры торгового дефицита в 2017-м). Кстати, если брать не весь ЕС, а лишь Германию, то дефицит Америки в торговле с нею – 65 млрд. долларов.

Весь экспорт РФ в КНР в 2017-м – 38 млрд. долларов. Объем всего импорта в КНР в 2017-м – 1,66 трлн. долларов. Сами понимаете, какой кусок выгрыз для Америки Трамп, тем самым обеспечивая рост экономики Соединенных Штатов. Если Кремль добивается «счастья» угробить 400 млрд. долларов в восстановлении Сирии, то Трамп приносит экономике своей страны огромные барыши. При этом жертвой его торговой войны с КНР становятся третьи страны. Государства ЕС, Япония, Южная Корея, Индия, РФ, Украина и т.д. Торможение мировой экономики происходит.

Но получится ли? Ведь есть и второй возможный сценарий.

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Второе «русло»: китайцы, столкнувшись с сокращением своих «урожаев» с американского рынка и тяготясь необходимостью платить отчисления за интеллектуальную собственность американцам, не выполняют нынешнего соглашения. То есть, не закупают дополнительно американских товаров на 200 млрд. долларов ежегодно. Придравшись к их ценам и качеству, скажем.

Тогда ситуация стремительно возвращается к полноценной торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Трамп вводит покровительственные пошлины на товары из КНР, та в ответ – вводит пошлины на импорт из Америки. И – пошло-поехало. Цепная реакция. Со срывом мира в новую депрессию, с падением цен на сырье. Что есть кошмарный сон Кремля.

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Пока Путин может вздохнуть облегченно. Самая острая форма глобальной торговой войны, грозящая спадом и дешевением углеводородов, отложена. Цена на нефть стоит достаточно высоко, обеспечивая Кремлю относительно спокойную жизнь.

Но надолго ли? Да и высокая цена на энергоносители, как мы знаем по опыту, моментально превращает верхи РФ в лентяев и ретроградов. Они вообще ничего делать не хотят. Капает денежка от торговли сырьем – к чему тогда строить какую-то промышленность и что-то вообще менять? И так хорошо, работать не надо. Сырьевой характер РФ сохраняется.

Потому, когда новая волна мирового кризиса придет, Москва опять остается к ней не готовой. Оказывается у разбитого корыта.

Сможет ли путинская команда воспользоваться случившейся временной передышкой? Ой, сомневаюсь! Пока Кремль продолжает загонять деньги от экспорта в доллары и американские ценные бумаги (помогая Трампу), а не в развитие самой РФ. В случае взрыва мирового кризиса это сыграет самую пагубную роль в судьбе «сколенподнявшейся».

И не надо мне про паритет покупательной способности при расчете ВВП РФ! Сей паритет имеет смысл в случае с Китаем, который практически все производит сам, когда вместо американского обрабатывающего центра, к примеру, за полмиллиона долларов, китаец может купить китайский агрегат за 400 тысяч. А что может купить расеянец вместо американского станка, например? Аналогичного российского нет. Придется у немцев приобретать. А с ним ты паритетом покупательной способности не рассчитаешься. Немец потребует евро, и по обменному курсу Московской биржи, а не по вашему ППС!

Так что ни черта мировая торговая война не кончилась. Она только началась! То ли еще будет? И не Кремль со своей чертовой Сирией, а именно Трамп с экономикой здравого (для американцев) смысла задает теперь ход истории. Он формирует будущее, а никак не Путин…