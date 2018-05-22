Индийские йоги, кто они в Сбербанке?

Индийский мистик и йогин Садхгуру выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на пленарной сессии Сбербанка. Садхгуру заявлен как один из спикеров на пленарную сессию «Транзитный мир: что завтра?». Модератором встречи станет председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Садхгуру — индийский йогин и мистик, основавший фонд «Иша», реализующий общественные благотворительные программы по всему миру. Ранее мистик уже выступал перед сотрудниками Сбербанка: осенью 2017 года он прочитал лекцию о необходимости самосовершенствования, работе мозга и энергетике.

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Тут, конечно, можно вспомнить бессмертный афоризм Полонского - у кого нет миллиарда, идут в жопу. А у кого миллиард есть, могут приглашать на экономический форум йогов, факиров и танцовщиц живота. На свои гуляем...

Однако ж не на свои. Сбербанк принадлежит государству, а деньги в нем, по сути, наши, общенародные. Где люди получают пенсии? В Сбере! Где арплаты? В Сбере! Ну и так далее... Своих денег у этого банка нет, они наши.

И вот на наши деньги они и гуляют. С комиссии по квартплате, с комиссии за снятие своих денег в банкомате "своего" банка.

А мы даже не можем спросить - с какого перепугу нам вообще нужен этот экономический форум? И с какого рожна на нем нужен йог?

А.Б.